Z tego artykułu dowiesz się: Jakie tematy będą poruszane podczas spotkania delegacji Ukrainy i USA?

Jaki jest wpływ rosyjskich ataków na przygotowania Ukrainy do zimy?

Jak Norwegia wspiera Ukrainę w kwestiach wojskowych i energetycznych?

Jakie jest stanowisko Rosji w sprawie negocjacji pokojowych?

Jakie są oczekiwania Ukrainy względem współpracy z Zachodem?

Dlaczego planowane spotkanie Putina i Zełenskiego jest problematyczne?

Podczas konferencji prasowej z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Stoere, która odbyła się w poniedziałek w Kijowie, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że już niebawem delegacja ukraińska spotka się z amerykańską. - Dziś odbędzie się spotkanie z Kelloggiem w ramach kontynuacji tego tematu, w kontekście przygotowań do ewentualnego przyszłego spotkania ze stroną rosyjską - powiedział Wołodymyr Zełenski.

Reklama Reklama

Zełenski o spotkaniu Ukraina-USA i rosyjskich atakach

Jak powiedział Zełenski, „pod koniec tygodnia odbędzie się spotkanie ukraińskiego zespołu z zespołem amerykańskim”.

Prezydent Ukrainy, podczas konferencji z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Stoere, podkreślił również, że Rosja próbuje zakłócić przygotowania jego kraju do zimy, uderzając między innymi w ukraińską infrastrukturę energetyczną. - Dotyczy to nie tylko wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, ale także wydobycia naszego gazu ziemnego - stwierdził. - Dlatego niezwykle cenimy pomoc, jakiej Norwegia udziela Ukrainie właśnie w zakresie zakupu gazu. To bezpośrednia pomoc w ochronie życia – dodał.

Szef norweskiego rządu zadeklarował również kontynuację wsparcia wojskowego dla Ukrainy w 2026 roku na poziomie z roku bieżącego. - Oznacza to równowartość 8,5 mld dolarów w 2026 roku, co zaproponuję parlamentowi. W przeszłości parlament jednogłośnie poparł nasz program wsparcia Nansena. Jestem przekonany, że uda nam się utrzymać ten wysoki poziom wsparcia - stwierdził.