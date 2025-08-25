Rzeczpospolita
Wydarzenia
Spotkanie delegacji USA i Ukrainy? Zełenski przekazał nowe informacje ws. negocjacji pokojowych

Wołodymyr Zełenski poinformował, że pod koniec bieżącego tygodnia delegacja ukraińska i amerykańska spotka się, by omówić możliwości przyszłych negocjacji pokojowych Ukrainy i Rosji.

Publikacja: 25.08.2025 16:43

Spotkanie delegacji USA i Ukrainy? Zełenski przekazał nowe informacje ws. negocjacji pokojowych

Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Ada Michalak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie tematy będą poruszane podczas spotkania delegacji Ukrainy i USA?
  • Jaki jest wpływ rosyjskich ataków na przygotowania Ukrainy do zimy?
  • Jak Norwegia wspiera Ukrainę w kwestiach wojskowych i energetycznych?
  • Jakie jest stanowisko Rosji w sprawie negocjacji pokojowych?
  • Jakie są oczekiwania Ukrainy względem współpracy z Zachodem?
  • Dlaczego planowane spotkanie Putina i Zełenskiego jest problematyczne?

Podczas konferencji prasowej z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Stoere, która odbyła się w poniedziałek w Kijowie, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że już niebawem delegacja ukraińska spotka się z amerykańską. - Dziś odbędzie się spotkanie z Kelloggiem w ramach kontynuacji tego tematu, w kontekście przygotowań do ewentualnego przyszłego spotkania ze stroną rosyjską - powiedział Wołodymyr Zełenski. 

Zełenski o spotkaniu Ukraina-USA i rosyjskich atakach

Jak powiedział Zełenski, „pod koniec tygodnia odbędzie się spotkanie ukraińskiego zespołu z zespołem amerykańskim”. 

Prezydent Ukrainy, podczas konferencji z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Stoere, podkreślił również, że Rosja próbuje zakłócić przygotowania jego kraju do zimy, uderzając między innymi w ukraińską infrastrukturę energetyczną. - Dotyczy to nie tylko wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, ale także wydobycia naszego gazu ziemnego - stwierdził. - Dlatego niezwykle cenimy pomoc, jakiej Norwegia udziela Ukrainie właśnie w zakresie zakupu gazu. To bezpośrednia pomoc w ochronie życia – dodał. 

Szef norweskiego rządu zadeklarował również kontynuację wsparcia wojskowego dla Ukrainy w 2026 roku na poziomie z roku bieżącego. - Oznacza to równowartość 8,5 mld dolarów w 2026 roku, co zaproponuję parlamentowi. W przeszłości parlament jednogłośnie poparł nasz program wsparcia Nansena. Jestem przekonany, że uda nam się utrzymać ten wysoki poziom wsparcia - stwierdził. 

Zełenski podziękował także za wsparcie dla jego kraju – zaznaczył między innymi, że Norwegia jest jednym z liderów we wspieraniu Ukrainy. - Dziś poruszyliśmy wiele tematów, a zwłaszcza szczegółowo omówiliśmy perspektywy dyplomatyczne oraz współpracę z partnerami w kwestii gwarancji bezpieczeństwa – powiedział. - Chcę osobno podziękować za dostawy systemu obrony powietrznej NASAMS. Nasi żołnierze bardzo cenią sobie ich jakość. Te systemy znacząco nam pomogły, zwłaszcza zimą. Musimy dojść do momentu, gdy wspólna produkcja NASAMS stanie się możliwa w Ukrainie – zaznaczył polityk.

„Norwegia jest jednym z uczestników koalicji chętnych i Ukraina ma nadzieję, że kraj ten weźmie realny udział w działaniach, które mają zapewnić długoterminowe bezpieczeństwo naszemu narodowi, państwu i całej Europie" — napisał później ukraiński przywódca we wpisie opublikowanym w serwisie Telegram.

Wojna na Ukrainie. Trudności na drodze do pokoju

Mimo że Donald Trump w ostatnich tygodniach spotkał się osobno zarówno z Putinem, Zełenskim , jak i liderami europejskimi i próbuje wspierać rozmowy pokojowe, działania wojskowe Rosji wciąż trwają. Rosyjskie ataki na Ukrainę podwoiły się od czasu objęcia urzędu przez Trumpa w styczniu i były kontynuowane podczas rozmów z Putinem na Alasce, co skłoniło niektórych parlamentarzystów do pytania, czy Putin nie zwodzi Trumpa. 

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow powiedział, że Putin szanuje skupienie Trumpa na interesie narodowym USA i że jego zdaniem „prezydent Trump szanuje takie samo podejście prezydenta Putina do ochrony interesów narodowych Rosji”. Ławrow przypomniał również, że Ukraina i część europejskich przywódców według Kremla nie chce pokoju. – Mówią: Nie możemy pozwolić na klęskę Ukrainy. Nie możemy dopuścić do zwycięstwa Rosji. Mówią w kategoriach wygranej i przegranej, co nie sprzyja kompromisowi – mówił Ławrow. 

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w poniedziałek zapowiedział, że pod koniec tygodnia delegacje u

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w poniedziałek zapowiedział, że pod koniec tygodnia delegacje ukraińska i amerykańska spotkają się, aby omówić możliwości przyszłych negocjacji pokojowych Ukrainy i Rosji.

Foto: PAP

Z kolei strona ukraińska jest pod presją, aby oddać kontrolę nad Krymem i Donbasem oraz porzucić plany dołączenia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zełenski zadeklarował gotowość do rozmów o terytoriach, ale stanowczo odmówił oddania ziem i podkreślił potrzebę bezpieczeństwa i wsparcia ze strony Zachodu.

Spotkanie Putina i Zełenskiego? „Agenda nie jest gotowa”

Chociaż Putin wielokrotnie zapewniał o rzekomej gotowości spotkania z Zełenskim, Ławrow jasno zaznaczył, że warunki takiego spotkania to przygotowanie odpowiedniej agendy na najwyższym szczeblu, ustalenie, czy osoba podpisująca porozumienie ze strony Ukrainy jest legalnym przedstawicielem państwa, porzucenie przez Ukrainę aspiracji do NATO oraz ustępstwa terytorialne.

Według Ławrowa obecnie nie ma podstaw, by taki szczyt się odbył, bo „agenda spotkania nie jest w ogóle gotowa, a Zełenski odrzucił wszystkie propozycje, co utrudnia postęp”.

Tymczasem Trump naciska na szybkie osiągnięcie porozumienia. Jednak nadal nie ma jasności, czy strony są gotowe na kompromisy.

Źródło: rp.pl

e-Wydanie