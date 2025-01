Podwyżki wynagrodzeń i świadczeń 2025. Kto dostanie więcej pieniędzy w nowym roku?

Początek roku oznacza wiele zmian m.in. dla pracowników, emerytów i rencistów. Niektóre z nich obowiązują już od 1 stycznia, na inne przyjdzie nam poczekać kilka miesięcy. Kto może liczyć na wyższą pensję lub świadczenie?

Osoby zarabiające najniższą krajową

Od 1 stycznia wzrosła m.in. pensja minimalna – z 4300 zł brutto do 4666 zł brutto. Oznacza to wzrost „na rękę” o niecałe 250 zł (z 3261,53 zł do 3510,92 zł). W praktyce wyższe wynagrodzenie otrzymają ponad 3 miliony pracowników. W tym roku pensja minimalna zostanie podwyższona tylko raz, bowiem rząd przewiduje, że inflacja nie przekroczy 5 proc. Wzrost najniższej krajowej oznacza również wzrost minimalnej stawki godzinowej z 28,10 zł do 30,50 zł brutto, czyli o 2,40 zł.

Warto dodać, że z wynagrodzeniem minimalnym powiązane są różne świadczenia, które również zostaną podwyższone. Chodzi m.in. o dodatek za pracę w nocy, który stanowi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z wynagrodzenia minimalnego. Poza tym najniższa krajowa wpływa na wysokość zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego, wysokość tzw. wynagrodzenia za przestój, odprawy pieniężnej z tytułu zwolnień grupowych oraz odszkodowania za nierówne traktowanie, naruszenie przepisów prawa pracy oraz za mobbing

Pracownicy sfery budżetowej

Pracownicy sfery budżetowej, czyli m.in. nauczyciele, policjanci, pracownicy służby zdrowia, strażacy, wojskowi oraz pracownicy administracyjni w instytucjach publicznych mogą liczyć na podwyżkę w wysokości 5 proc. Wzrost wyniesie zatem tyle co prognozowana inflacja. To znacznie mniej niż postulowały związki zawodowe. Solidarność, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych domagały się 15 proc. wzrostu płac, jednak rząd nie zgodził się na ich propozycję. W ustawie budżetowej na 2025 r. kwota bazowa dla nauczycieli została ustalona na poziomie 5434,82 zł. Na podstawie tej kwoty wyliczane jest średnie wynagrodzenie. Nauczyciele początkujący otrzymują 120 proc. kwoty bazowej, nauczyciele mianowani 144 proc., zaś dyplomowani 184 proc.