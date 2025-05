Zbliża się koniec terminu na dostarczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokumentów dotyczących przychodów osiągniętych przez osoby pobierające świadczenia lub zasiłki przedemerytalne. Obowiązkowe zaświadczenia o zarobkach za okres od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 r. należy przekazać do ZUS-u najpóźniej do 31 maja. - W tym roku jednak ten dzień przypada w sobotę, dlatego dokumenty będzie można jeszcze złożyć w pierwszy roboczy dzień po weekendzie – 2 czerwca 2025 r. – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Co grozi za przekroczenie limitów?

Wyjaśnia on, że informacja o przychodach jest niezbędna, aby ZUS mógł zweryfikować, czy świadczenia były wypłacane w prawidłowej wysokości. - Osoby łączące świadczenie lub zasiłek przedemerytalny z pracą muszą przestrzegać określonych progów przychodów. Jeśli nie przekroczą one 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego roku kalendarzowego, świadczenie wypłacane jest w pełnej wysokości. W przypadku przekroczenia progu 70%, ZUS może zawiesić jego wypłatę – wskazuje Wojciech Ściwiarski.

Jak to wygląda, jeśli chodzi o kwoty? Na wypłatę świadczenia w pełnej wysokości mogą liczyć osoby, których całkowity przychód w okresie od marca 2024 do lutego 2025 nie przekroczył 21 466,80 zł brutto. Przychody w przedziale od 21 466,81 zł do 60 106,80 zł brutto skutkują częściowymi potrąceniami. Jeżeli jednak przekroczony został próg 60 106,80 zł brutto, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia. Gwarantowana minimalna kwota świadczenia dla osób osiągających wynagrodzenie w przedziale od 25% do 70% wynosi 897,35 zł brutto.

Jakie dane trzeba przekazać do ZUS

ZUS zaleca, aby zarobki wykazane w zaświadczeniu z zakładu pracy były przedstawione w podziale na poszczególne miesiące. Umożliwia to Zakładowi rozliczenie przychodu w sposób najkorzystniejszy dla świadczeniobiorcy. Jak tłumaczy Wojciech Ściwiarski, ZUS może dokonać rozliczenia świadczenia na podstawie przychodu za każdy miesiąc osobno lub z łącznego przychodu za cały okres rozliczeniowy. Zakład ustali, czy w okresie od marca 2024 do lutego 2025 świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości, czy też powinno zostać zmniejszone lub zawieszone. Niektóre osoby mogą również spodziewać się wyrównania.