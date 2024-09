mężczyźni – 61 lat i 25-letni okres wymagany do emerytury.

Przed ogłoszeniem upadłości pozarolnicza działalność musi być prowadzona nieprzerwanie przez min. 2 lata.

Świadczenie przedemerytalne a ustanie prawa do renty

O wsparcie przedemerytalne mogą też wnioskować osoby, którym wygasło prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. W takiej sytuacji wnioskodawca musi zarejestrować się w urzędzie pracy do 30 dni od dnia ustania prawa do renty. Okres pobierania renty musi być nieprzerwany i wynosić co najmniej 5 lat. Do tego dochodzi kryterium wieku – min. 55 lat dla kobiet i min. 60 lat dla mężczyzn. Dodatkowy warunek to osiągnięcie okresu uprawniającego do emerytury – min. 20 lat dla kobiet i min. 25 lat dla mężczyzn.

Czytaj więcej Wynagrodzenia Jak wypłacić pieniądze z PPK? I ile się na tym traci? Pieniądze zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych można wypłacić w każdej chwili. Polacy coraz chętniej korzystają z tej możliwości. Z danych KNF wynika, że tylko w pierwszej połowie 2024 r. dokonali zwrotu środków w wysokości prawie 1 mld złotych. W jaki sposób wypłacić swoje oszczędności z PPK?

Zasiłek przedemerytalny a ustanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Istnieje możliwość otrzymania świadczenia przedemerytalnego w przypadku ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, gdy zmarła osoba, nad którą sprawowano opiekę. O świadczenie można wnioskować, gdy zasiłek był pobierany nieprzerwanie przez min. 365 dni. Ważne jest również kryterium wieku – do dnia ustania prawa do zasiłku kobiety muszą mieć co najmniej 55 lat, a mężczyźni co najmniej 60 lat. Wymagany okres uprawniający do emerytury wynosi odpowiednio – min. 20 lat dla kobiet i min. 25 lat dla mężczyzn. Obowiązkowy warunek to również rejestracja w urzędzie pracy. Należy to zrobić w okresie maks. 60 dni od dnia ustania prawa do: świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna (z powodu śmierci podopiecznego).