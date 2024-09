Choć azbest jest właściwie niezniszczalny, to jego włókna mogą zaszkodzić zdrowiu, a nawet życiu. Dlatego mimo odporności na czynniki zewnętrzne, zabrania się stosowania go w Polsce już od 1997 roku. Czym jest azbest i dlaczego warto go usunąć z budynków?

Co to jest azbest?

Azbest to włókniste materiały nieorganiczne. Występują one naturalnie w przyrodzie, nie jest to więc tworzywo sztuczne.

Ze względu na swoją budowę i właściwości azbest jest odporny nawet na bardzo wysokie temperatury. Jest go w stanie zniszczyć nieodwracalnie dopiero działanie 700 stopni Celsjusza. Przy 350 stopniach zmniejsza on swoją odporność mechaniczną tylko o 20 procent. Dlatego też materiał ten stosowano w głównej mierze do produkcji płyt azbestowo-cementowych, które wykorzystywano do elewacji budynków i pokrywania dachów. Jako że w latach 60. XX wieku była to bardzo częsta praktyka, znajdują się one w wielu polskich budynkach powstałych w tamtym okresie.

Nie było to jednak jedyne zastosowanie azbestu. Z racji jego dużej wytrzymałości na temperatury produkowano z jego wykorzystaniem na przykład materiały ogniochronne, a z najlepszych gatunków tego materiału – koce gaśnicze, sznury czy taśmy. Oprócz wspomnianych płyt powstawały także papy, kity czy okładziny cierne.

Szkodliwe działanie azbestu

Mimo szerokiego zastosowania i odporności na wysokie temperatury w Polsce nie można obecnie korzystać z azbestu. Wszystko przez to, że wykazuje on działanie chorobotwórcze, między innymi rakotwórcze.