Oszczędności zgromadzone w PPK są własnością uczestników i każdy z nich ma prawo pobrać wpłacone środki w dowolnym momencie. Pieniądze można wycofać bez podawania przyczyny lub dokonać wypłaty w trudnych sytuacjach życiowych.



Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe, w skrócie PPK, to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany we współpracy z państwem i pracodawcami. Rachunek uczestnika jest zarządzany przez wybraną instytucję finansową. Gromadzone na nim środki pochodzą z wpłat pracownika, pracodawcy oraz dopłat ze środków publicznych. Pracownicy w wieku od 18 do 54 lat są zapisywani do PPK automatycznie, ale każdy może zrezygnować z uczestnictwa.

Po przystąpieniu do programu co miesiąc z wynagrodzenia pracownika na konto PPK trafia 2 proc. środków, pracodawca wpłaca natomiast obowiązkowo 1,5 proc. wysokości pensji. Do tego mogą dochodzić dobrowolne wpłaty od pracownika i pracodawcy wynoszące odpowiednio 2 oraz 2,5 proc. wynagrodzenia. Początkowa wpłata od państwa wynosi 250 zł, a następne 240 zł co roku.

Jak wypłacić pieniądze z PPK?

Najbardziej premiowana jest wypłata zgromadzonych środków dopiero po 60. roku życia. Można wtedy wypłacić wszystkie oszczędności. Będą one pomniejszone wyłącznie o podatek od zysków kapitałowych. Warto dodać, że jest to podatek od zysku, jaki wypracowały nasze pieniądze, a nie od całości zgromadzonego kapitału. Jeśli jednak co najmniej 75 proc. środków zdecydujemy się pobierać w miesięcznych ratach rozłożonych na 10 lat - wtedy podatku nie zapłacimy.