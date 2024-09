Z dofinansowania można skorzystać tylko raz w ciągu roku kalendarzowego. Kwota dofinansowania jest przekazywana bezpośrednio na rachunek bankowy organizatora turnusu. Dofinansowanie z PFRON nie może obejmować uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez NFZ, ZUS i KRUS.

Wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

Wypełniony wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego z PFRON należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Można też zrobić to elektronicznie przez system SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON). Wniosek powinien zawierać oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie oraz o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz wniosek lekarza prowadzącego o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Wybór organizatora turnusu i ośrodka

Czas na rozpatrzenie wniosku – od momentu jego kompletnego złożenia – wynosi 30 dni. Następnie uczestnik turnusu, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu, musi wybrać miejsce i organizatora turnusu. Ma na to 30 dni, licząc od dnia otrzymania informacji o przyznaniu dofinansowania. Nie może zrobić tego jednak później niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu.

PCPR ma 7 dni na sprawdzenie, czy wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek ma uprawnienia do przyjmowania osób z takimi dysfunkcjami i schorzeniami, jakie ta osoba posiada i jakie określone zostały w jej orzeczeniu lub wniosku lekarskim. PCPR sprawdza także, czy wybrany organizator ma uprawnienia do organizowania określonego rodzaju turnusu rehabilitacyjnego. Jeśli ośrodek lub organizator nie spełniają określonych wymogów, PCPR informuje o tym fakcie osobę niepełnosprawną. Ta natomiast musi dokonać zmiany ośrodka lub organizatora. W przeciwnym wypadku utraci prawo do przyznanego dofinansowania.