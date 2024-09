Będzie dodatek do renty socjalnej. Sejm zdecydował

Dodatek do renty socjalnej. Co zakłada przyjęty przez Sejm projekt podwyżki dodatku socjalnego?

Podczas prac w Sejmie koncepcja ta uległa jednak zmianie. Przychylność posłów zyskało rozwiązanie wprowadzające dodatek dopełniający do renty socjalnej. Ma być on wypłacany w miesięcznej wysokości 2520 zł brutto wraz z rentą socjalną. Kwota tego dodatku ma podlegać corocznej waloryzacji 1 marca. Uprawnione do jego pobierania mają być osoby pobierające rentę socjalną, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji.

Jedna z przyjętych poprawek zakłada, że w przypadku gdy osoba pobierająca rentę socjalną nie ma orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji (w dniu wejścia w życie nowelizacji), dodatek dopełniający przysługuje na jej wniosek, o ile uzyska ona orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Natomiast gdy wszystkie przesłanki w momencie obowiązywania ustawy będą spełnione dodatek zostanie wypłacony z urzędu.

Pierwsza wypłata dodatku dopełniającego ma nastąpić w maju 2025 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 r.

Etap legislacyjny: Ustawa przyjęta przez Sejm