– Oczywiście mówię o wersji projektu, którą znam, bo nie wiem, jakie zmiany są w nim wprowadzane obecnie w toku prac rządowych – zastrzegła.

W jej ocenie sytuacja ta jest bardzo niekorzystna dla środowiska osób z niepełnosprawnościami, które czuje się bezsilne.

– To nie jest grupa, która setkami tysięcy wyjdzie na ulice i krzykiem będzie domagała się swoich praw – podkreślała Paulina Malinowska-Kowalczyk.

– Dlatego dla mnie najważniejsze jest, żeby usługa asystencji była rozwiązaniem systemowym, by w ogóle weszła w życie i stała się dostępna dla potrzebujących. Wiem jednak, że projekt prezydencki byłby mniej obciążający dla budżetu państwa, a przez to bardziej realny do wdrożenia. Można było już od dawna nad nim pracować – konkludowała.

Głównym mankamentem projektu głowy państwa – jak podnoszono m.in. podczas sejmowej debaty jego dotyczącej, w której udział wzięły również osoby z niepełnosprawnościami – jest mniejsza liczba godzin wsparcia niż zapowiadał rząd oraz uniemożliwienie korzystania z asystencji, przynajmniej na pierwszym etapie, osobom niepełnoletnim.

Przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami: środowisko z wielką nadzieją przyjmowało wyborcze deklaracje przyjęcia ustawy o asystencji osobistej

W kontekście postulatów środowiska przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami przypominał, że uruchomione kilka lat temu programy o asystencji osobistej, finansowane z Funduszu Solidarnościowego, nie odpowiadają na rzeczywiste potrzeby tych, do których są kierowane. W praktyce korzystający z nich nie mają gwarancji ich ciągłości, dostępności na terenie całego kraju, a także swobodnego wyboru asystenta oraz – wspomnianego już przez dr. Kurowskiego – realizatora usługi, czyli w praktyce np. gminy lub organizacji pozarządowej.