- Wielokrotnie z tej mównicy pada kłamstwo, że w parlamencie zbyt często implementujemy do polskiego porządku prawnego przepisy wcześniej przyjęte w Brukseli. Szkoda jednak, że w latach, gdy kryptowaluty zyskiwały na znaczeniu, czyli mniej więcej w latach 2017-2022, polski rząd – rząd PiS – w tej sprawie wywiesił białą flagę. Nie zaproponowano wówczas żadnych rozwiązań dla inwestorów, którzy w dużej mierze musieli opierać się na rynkach zagranicznych – komentowała posłanka. – Rynek kryptowalut jest dla nas oknem na świat i szansą na zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki – zapewniła. W imieniu swojego klubu opowiedziała się za skierowaniem projektu ustawy do dalszych prac. W toku dyskusji złożono jednak też wniosek o odrzucenie go w pierwszym czytaniu, o czym posłowie będą decydować w bloku głosowań.

Projekt ustawy o kryptoaktywach: duże uprawnienia KNF-u, drakońskie kary za złamanie przepisów

Prace nad ostatecznym projektem ustawy o kryptoaktywach trwały od początku ubiegłego roku. Ostatecznie znalazły się w nim – wspomniane już – forsowane od początku przepisy stanowiące, że kontrolę nad rynkiem sprawowała będzie Komisja Nadzoru Finansowego, która zyska m.in. możliwość blokowania rachunków kryptoaktywów, a także te o drakońskich karach, grożących za złamanie przepisów. W toku prac nad regulacjami duże kontrowersje budziła kwestia terminu planowanych zmian, czyli tzw. okres przejściowy – ostatecznie zdecydowano, że przedsiębiorcy, po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia, będą mogli świadczyć usługi na dotychczasowych zasadach jeszcze przez dziewięć miesięcy od wejścia ustawy w życie. Obowiązek uporządkowania sytuacji na rynku na nasz kraj nakłada unijne rozporządzenie MiCA (jego przepisy weszły w życie już pod koniec czerwca 2023 r.).

Prawnik o przepisach planowanej ustawy o kryptoaktywach: jakby wybierać kwiatki do mieszkania na etapie dziury w ziemi

Część ekspertów pozostaje jednak sceptyczna wobec planów przyjęcia przepisów w projektowanym kształcie. Jak komentował w czerwcu na łamach mec. Leszek Kieliszewski z kancelarii Legality, ich przyjęcie to w praktyce zarzucenie – za jednym zamachem – nowymi obowiązkami kantorów kryptowalut, które dotąd miały problemy nawet z założeniem podstawowego rachunku płatniczego w polskim banku. – Przypomina to szukanie rozwiązań dla problemów wydumanych. To trochę tak, jakby wybierać kwiatki do mieszkania, które obecnie jest na etapie dziury w ziemi – ocenił adwokat. Z rezerwą oceniał też przebieg postępowań toczących się przed Komisją. – Wezwany przez KNF świadek musi zeznawać pod rygorem odpowiedzialności karnej, bez możliwości skorzystania z pomocy zawodowego pełnomocnika. Takie zeznania są następnie „na gotowe” przekazane do prokuratur, które formują akty oskarżenia. Zgodnie z projektem ustawy, ta „patologia” zostanie rozszerzona na rynek kryptoaktywów – przewidywał.