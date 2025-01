Ministerstwo Finansów: ustawa o rynku kryptoaktywów to pierwsza próba zapanowania nad nim

Czasu coraz mniej, unijne terminy gonią, a projekt nie trafił do Sejmu

Ministerstwo Finansów zapewnia, że część uwag zgłoszonych również przez graczy rynkowych została uwzględniona. Przypomina o przewidzianym w projekcie okresie przejściowym – po złożeniu wniosku o możliwość prowadzenia działalności do momentu uzyskania zezwolenia od KNF. A także o uzależnieniu wysokości opłaty za prowadzenie nadzoru przez Komisję od przychodu kontrolowanego podmiotu – ale tylko tego uzyskanego z działalności związanej z kryptoaktywami, a nie jakiejkolwiek innej, jaką jeszcze ewentualnie on prowadzi.

Okres przejściowy potrwa maksymalnie do 30 września tego roku, mimo że MiCA dopuszcza możliwość wydłużenia go aż do 1 lipca 2026 r. – Czasu jest więc bardzo mało, a przecież ustawa będzie jeszcze procedowana w parlamencie – komentował w ub. tygodniu na łamach „Rz” adw. dr Adrian Rycerski z Uniwersytetu SWPS.

Tymczasem przepisy MiCA weszły już w życie – częściowo pod koniec czerwca 2023 r., częściowo pod koniec czerwca i grudnia 2024 r.

Co z internetowymi kantorami walutowymi? Będę zmiany i wysokie kary

Zmiany mają objąć też prawo dewizowe, regulujące działalność podmiotów świadczących usługi bezgotówkowej wymiany walut, czyli tzw. internetowych kantorów walutowych. Projektowane przepisy w tym zakresie zostały skierowane do konsultacji publicznych, których termin minął w poniedziałek (27 stycznia). Za złamanie prawa groziła będzie grzywna do 5 mln zł albo kara pozbawienia wolności do lat dwóch, albo obie te kary łącznie.

Etap legislacyjny: skierowano do Komisji Prawniczej