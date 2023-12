Ekspert zauważa przy tym, że użyczanie swojego wizerunku firmom reklamującym usługi można uznać za część pracy osób publicznych. Problem polega na tym, że do szkody teoretycznie mogłoby doprowadzić niewłaściwe korzystanie z jakiegokolwiek produktu. - Można przywołać tutaj przypadek Leo Messiego reklamującego chipsy, którego – doprowadzając sprawę do absurdu – też można byłoby za to pozwać. Bo ktoś mógłby próbować udowodnić, że zaufał reklamie i nie sądził, że nadmierne jedzenie tego produktu doprowadzi go do otyłości – mówi Franciszek Dąbrowa. Jego zdaniem nie można całkowicie zdejmować z konsumenta odpowiedzialności i wymogu racjonalnego zachowania. Ostatecznie to przecież on decyduje, co wybiera.

Specjalista zwraca jednak uwagę na drugą stronę medalu, którą jest specyficzna relacja łącząca celebrytę z fanami, często tymi bardzo młodymi, a w praktyce nawet dziećmi. - Pieniądze płaci się jej za udzielanie własnego wizerunku nie tylko dlatego, że ma ona określony rodzaj aparycji czy innych cech fizycznych, ale też dlatego, że często – poprzez swoją długoletnią działalność – zbudowała pewien rodzaj więzi, zaufania, renomy – zauważa prawnik. Dlatego jego zdaniem można mówić – przynajmniej teoretycznie – o rodzaju odpowiedzialności.

To z kolei rodzi pytanie, czy użyczający swój wizerunek nie powinien zostać jednak zobowiązany do sprawdzenia, czy promowane produkty lub usługi w rzeczywistością są tym, co obiecuje nam sprzedawca lub usługodawca. O ile bowiem przecięty konsument wie, że picie czterech litrów gazowanych napojów doprowadzi do problemów ze zdrowiem, o tyle – jak zauważa prawnik – istnieją dziedziny, w których wiedza taka nie jest już oczywista. - Być może tutaj należałoby uznać odpowiedzialność reklamującego celebryty, który zgodził się promować usługę lub produkt wiedząc, że przeciętny konsument nie jest w stanie sam świadomie zdecydować, czy jest ona dla niego korzystna – wskazuje Franciszek Dąbrowa.

"Wirtualna miłość" i inne tokeny

Radczyni prawna Natalia Gwiazda z Kancelarii Radcy Prawnego Natalia Gwiazda przypomina, że polski UOKiK też już przyglądał się wątpliwej – zdaniem wielu – działalności celebrytów. Badał m.in. oznaczeniom reklam w ich mediach społecznościowych i tzw. sprawie „miśków” NFT. - Na rodzimym rynku mieliśmy już też przypadek sprzedaży przez celebrytkę „wirtualnej miłości” jako tokenu – przypomina ekspertka.

Jej zdaniem w Polsce do odpowiedzialności za tego typu reklamę łatwiej byłoby pociągnąć osoby lub firmy sprzedające niż promujące takie produkty. - Oprócz samej kwestii wprowadzenia konsumentów w błąd, konieczne byłoby też opisanie czym są NFT i jakie rzeczywiste ryzyko wiązało się z konkretną inwestycją – zauważa radczyni. Dodaje, że ciężar udowodnienia, iż dana praktyka rynkowa nie jest nieuczciwa i prowadzająca w błąd spoczywałby wtedy na przedsiębiorcy z „zarzutami”. - Kluczowa w takiej sprawie byłaby treść zapewnień sprzedawcy i reklamy, jednak konsument mógłby wskazywać również, że przekaz ten wzmacniało wykorzystanie przy tym osoby znanej, budzącej zaufanie – precyzuje.

To może być misselling

Jak uważa Szymon Gołębiowski z kancelarii Bird & Bird, w przepisach polskiego prawa są już rozwiązania, które można byłoby stosować do kryptowalut. Nieuczciwe działania uznane mogą zostać za misselling, czyli praktykę proponowania konsumentom usług finansowych, które – ogólnie rzecz ujmując - nie odpowiadają ich potrzebom. Konsumenci muszą być też poinformowani o ryzyku związanym z inwestycją. - Polskie sądy mają doświadczenie w rozpoznawaniu roszczeń konsumenckich wynikających z praktyki misselingu, czego najlepszym przykładem jest sprawa obligacji GetBack – przypomina ekspert i przypomina, że w tym przypadku roszczenia kierowane były do banków, czyli podmiotów sprzedających obligacje.