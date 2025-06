Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych – co zawiera?

Przypomnijmy, że głównym celem unijnej Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, ratyfikowanej przez Polskę w 2012 r., jest umożliwienie im realnego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności – tak, jak robią to pozostali.

W praktyce oznacza to m.in. gwarancję prowadzenia samodzielnego życia i włączania do społeczeństwa czy respektowanie prawa do pracy. Kontrolę nad tym, czy postanowienia są realizowane, sprawuje złożony z ekspertów komitet ds. praw osób niepełnosprawnych. Poszczególne państwa mają zaś obowiązek składać sprawozdania ze swojej działalności w tym obszarze.