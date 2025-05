SM nie musi oznaczać niepełnosprawności

Dlaczego tak jest?

Po prostu nie opracowano jeszcze skutecznej terapii dla zaawansowanych postaci choroby. Choć trwają badania kliniczne, w tej chwili nie widać jeszcze wyraźnego światełka w tunelu. Dotyka to pacjentów, którzy zachorowali wiele lat temu i nie otrzymywali leczenia – z różnych przyczyn: nie kwalifikowali się, nie chcieli go podjąć albo po prostu nie było takiej możliwości. Takie osoby są dziś w znacznym stopniu niepełnosprawne – w praktyce to najczęściej pacjenci poruszający się na wózku inwalidzkim. W ich przypadku terapie immunologiczne stosowane w SM, które działają na proces zapalny, nie przynoszą już efektów, ponieważ na tym etapie choroby dominują procesy zwyrodnieniowe. Stwardnienie rozsiane we wczesnej fazie jest napędzane głównie przez autoagresję – mechanizmy immunologiczne i stan zapalny. Z czasem jednak przeważają procesy neurodegeneracyjne, a jak wiemy, w neurologii nie mamy obecnie możliwości odbudowy zniszczonego ośrodkowego układu nerwowego.

Inny problem, z jakim mogą mierzyć się pacjenci z SM, to cicha progresja choroby. Na czym ona polega?

Cicha progresja oznacza postęp choroby niezależny od objawów. Wszystko może wyglądać prawidłowo, nie ma rzutów choroby ani nowych zmian w rezonansie magnetycznym, a mimo to pacjent z roku na rok zauważa spadek sprawności. Np. pokonuje coraz krótszy dystans na spacerze; ma trudności z podskokami; pojawiają się problemy z kontrolą zwieraczy. Innym objawem może być pogorszenie funkcji poznawczych – gorsza koncentracja, wolniejsze przetwarzanie informacji – co zaczyna przeszkadzać w codziennym funkcjonowaniu. To wszystko dzieje się podstępnie, powoli i bywa niedostrzegalne na wczesnym etapie zarówno przez pacjenta, jak i lekarza.

Czy dostępne są narzędzia, które umożliwiają monitorowanie cichej progresji?

Tak, jesteśmy w stanie to monitorować, ale wszystko zależy od tego, jak głęboko analizujemy sytuację danego pacjenta. Mówiąc w uproszczeniu, jeśli nie szukamy konkretnych rzeczy, to ich nie znajdziemy. Lekarze zazwyczaj oceniają stan zdrowia pacjenta, bazując na bardzo podstawowych elementach. Nie prosimy pacjenta, żeby podnosił sztangę czy chodził po linie. Sprawdzamy, czy potrafi zrobić przysiad albo przejść na palcach. Dlatego tak ważna jest świadomość lekarzy i potrzeba głębszego badania pacjentów, choć w realiach systemu ochrony zdrowia i ograniczonego czasu przypadającego na wizytę nie zawsze jest to możliwe. Kluczowe jest, żeby pacjenci informowali nas o wszystkim, co ich niepokoi – o tych miękkich, mniej spektakularnych objawach, które nie są dramatycznym rzutem, ale mogą wskazywać na cichą progresję choroby. Te drobne zmiany należy zgłaszać, żeby lekarz mógł zdecydować o dokładniejszych badaniach.

Warto też zauważyć, że mamy coraz więcej nowych metod analizy radiologicznej. Istnieją zmiany w rezonansie magnetycznym, których wcześniej nie opisywano. Nadal nie pojawiają się one w standardowych opisach, ale możemy je zidentyfikować, jeśli chcemy. Poza markerami radiologicznymi mamy też biomarkery z krwi. To metody dostępne już w ramach badań naukowych, ale jeszcze niedostępne w Polsce w codziennej praktyce klinicznej.

Jakie są najczęstsze mity dotyczące SM?

Pierwszy z mitów dotyczy zachodzenia w ciążę. Kiedyś zalecano, by pacjentki w ogóle nie planowały ciąży, ale dziś wiemy, że jak najbardziej mogą to robić. Stwardnienie rozsiane absolutnie nie jest przeciwwskazaniem do zajścia w ciążę. Drugi mit dotyczy sposobu leczenia podczas ciąży. W przeszłości uważano, że leczenie należy wdrożyć dopiero po zajściu w ciążę albo że trzeba odstawić leki na długo przed tym, jak pacjentka zacznie się starać o dziecko, bo mogłyby wpłynąć negatywnie na ciążę. To nieprawda. Leczenie należy rozpocząć jak najszybciej po diagnozie, a dopiero po ustabilizowaniu choroby można rozważać ciążę. W zależności od stosowanego leku niektóre terapie można bezpiecznie kontynuować aż do momentu poczęcia, następnie odstawić je na czas ciąży i możliwie szybko powrócić do leczenia po porodzie. Nie należy rezygnować z terapii tylko dlatego, że planuje się ciążę.