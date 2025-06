Wygląda to na mocno kryzysowy scenariusz.

Rzeczywiście, byłaby to sytuacja bardzo głębokiego kryzysu konstytucyjnego, w której na czele państwa stanie osoba nieposiadająca mandatu z wyboru, przy czym taki mandat będzie posiadał już prezydent elekt Karol Nawrocki. Co ważne, 6 sierpnia, czyli wraz z zakończeniem kadencji Andrzeja Dudy, marszałek Sejmu nabyłby uprawnienia do podpisywania uchwalanych ustaw, co umożliwiłoby mu podpisanie chociażby ustawy zmieniającej strukturę Sądu Najwyższego.

Czy jest to scenariusz realny?

Od pewnego czasu w Polsce wszystko jest realne. Kiedyś niemożliwe wydawało się nam, żeby prezydent nie przyjął ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego albo żeby premier nie publikował wyroków TK. Nie wykluczam zatem, że kryzys konstytucyjny może się pogłębić. Od dłuższego czasu przecież obóz obecnie rządzący podnosi, że SN działa w składzie niezgodnym z konstytucją. Przy okazji tej sprawy rządzący mogą też próbować wymusić doprowadzenie do jakiegoś kompromisu.

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar oczekuje, że I prezes SN znajdzie sposób na to, aby nie było kontrowersji przy orzekaniu w sprawie ważności wyborów. Przecież procedura jest jasna. Co ma zatem uczynić I prezes SN?

Uważam, że ten głos ma tworzyć przestrzeń do działań, które mogą pójść w dwóch kierunkach: kryzysu konstytucyjnego albo sprawnego przekazania urzędu prezydenta. Uważam jednak, że wcześniej premier zwróci się o wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania na podstawie art. 160 konstytucji.

Niektórzy politycy wieszczą, że Karol Nawrocki będzie dążył do skrócenia kadencji rządu Donalda Tuska i rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych. Co pan o tym sądzi?

Nie ma takiej możliwości. Kadencję Sejmu można skrócić w trzech przypadkach. Po pierwsze, jest to sytuacja, gdy Sejm podejmie uchwałę w sprawie jej skrócenia większością co najmniej dwóch trzecich ustawowego składu. Musiałoby tu dojść do porozumienia między większością rządową a PiS. Drugi przypadek to sytuacja, w której na trzecim etapie tworzenia rządu nie uzyska on wotum zaufania. Taka sytuacja także obecnie nie wchodzi w grę. Trzeci przypadek związany jest z uchwalaniem ustawy budżetowej. Zgodnie z art. 225 konstytucji, jeżeli w ciągu czterech miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi ustawy budżetowej nie zostanie ona przedłożona prezydentowi do podpisu, to może on zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Żeby to się ziściło, to musiałoby dojść do destrukcji większości parlamentarnej. Potencjalnie taka sytuacja mogłaby nastąpić najprędzej na początku lutego 2026 r.

Co dalej z zapowiadaną przez rządzących reformą wymiaru sprawiedliwości? Co wybór Karola Nawrockiego oznacza dla polskiego sądownictwa?

Wybór Karola Nawrockiego na prezydenta powoduje, że planowane projekty, które miały doprowadzić do reformy wymiaru sprawiedliwości, zostaną przez prezydenta zawetowane. Oznacza to, że ustawowa ścieżka zmian w sądownictwie będzie nadal zablokowana.