W ocenie Hołowni wynik wyborów prezydenckich jest „żółtą/czerwoną kartką dla tego rządu, dla tej koalicji”. Jak dodał przez pół roku „jeździł po Polsce” i zbierał baty za rząd, resort po resorcie, poczynając od premiera. Jak mówił „konfrontował się z zawiedzionymi nadziejami Polaków” i dlatego obecnie „trzeba wziąć się do roboty”.

- A jeżeli mamy się wziąć do roboty, to niezbędne jest to, abyśmy na nowo, precyzyjnie opisali priorytety. Aby nie było tej sytuacji, gdy nawzajem blokując się nie możemy osiągnąć tego, co jest ważne dla każdego z nas. Ludzie muszą zobaczyć (...) że mamy realne rozwiązania, które dadzą ludziom siłę, które przyniosą im realną zmianę w życiu - podkreślił.

- Koalicja nie może być zakładnikiem Twittera naszego szefa rządu – mówił też premier domagając się zmian w polityce komunikacyjnej rządu. Zdaniem Hołowni obecna koalicja rządząca zrobiła przez 18 miesięcy więcej niż poprzedni rząd przez osiem lat, ale problemem obecnego rządu jest „nieumiejętność komunikacji i rozmowy o tym, co zostało zrobione”.

Szymon Hołownia domagał się też cotygodniowych posiedzeń Rady Koalicji.

Marszałek Sejmu wyraził się też sceptycznie wobec pojawiających się informacji, że premier zwróci się do parlamentu z wnioskiem o wotum zaufania. - Moim zdaniem to zły pomysł, teatralny gest. Zwierajmy szeregi, ale my te szeregi musimy zwierać po coś. Rząd ma większość w izbie, musimy najpierw wypracować nowe otwarcie i przyjść do ludzi z nowym planem pracy. Robienie teraz wotum zaufania? Po co? Nie rozumiem tego. Ten pomysł jest w mojej ocenie zbędny. Będę przeciwko temu pomysłowi protestował - zadeklarował.