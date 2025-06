Liderzy PiS i Konfederacji zdają sobie sprawę, że sojusz to dziś jedyna droga do konstytucyjnej większości w Sejmie i trwałego odsunięcia Donalda Tuska od władzy. Scenariusz sojuszu pod patronatem Nawrockiego wydaje się zatem realny i prawdopodobnie będzie postępował.

Co z Rafałem Trzaskowskim, Donaldem Tuskiem i koalicją rządzącą?

Porażka Trzaskowskiego pokazała, że jest on politykiem niewybieralnym w najważniejszych wyborach – i to już po raz drugi. To może oznaczać, że jego polityczna kariera oraz aspiracje do najwyższych stanowisk zostały trwale zablokowane. Znakiem zapytania pozostaje jednak, kto zostanie obciążony winą za przegraną kampanię – Trzaskowski czy Tusk, który podejmował kluczowe decyzje.

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest obarczenie winą prezydenta Warszawy, ponieważ próby rozliczenia Donalda Tuska w czasie największego kryzysu koalicji mogłoby być zbyt ryzykowne. Obóz liberalno-lewicowy zdaje sobie sprawę, że aby przetrwać musi się teraz maksymalnie się zintegrować. Zwłaszcza, że reklamowane plany modernizacyjne Polski oraz związane z reformą sądownictwa właśnie przepadły. Rząd ani Sejm nie będzie już w stanie wykonać żadnego znaczącego legislacyjnego ruchu, który mógłby zaszkodzić interesowi opozycji.

Zwycięstwo Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Polityczny punkt zwrotny?

Nastała zupełnie nowa sytuacja na scenie politycznej po dwóch latach rządów liberalno-lewicowej koalicji. To punkt zwrotny, który może doprowadzić do przyspieszonych wyborów, lub stagnacji i administrowania krajem przez trzeszczącą koalicję 15 października, która znalazła się po przegranej Trzaskowskiego w bardzo złym politycznym położeniu, z którego bardzo trudno będzie się wyrwać.