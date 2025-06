Donald Tusk musi spróbować udowodnić, że polityka rzeczywiście może być inna. Że jest w stanie zrealizować to, co obiecał w 2023 roku

Donald Tusk musi spróbować dokonać niemożliwego

Premier rządu wylądował dziś na deskach i jest liczony. Choć to jeszcze nie nokaut sytuacja jest dla niego trudna. Jeśli w 2027 roku ma uniknąć klęski potrzebuje dziś nowego otwarcia. Musi spróbować udowodnić, że polityka rzeczywiście może być inna. Że jest w stanie zrealizować to, co obiecał w 2023 roku. Przyjdzie mu to robić w skrajnie trudnych warunkach – z wrogim prezydentem, koalicją, w której po wyborach prezydenckich poszczególni liderzy mogą bardziej niż dotychczas zacząć grać na siebie z myślą o coraz bliższych wyborach parlamentarnych.

To niemal niewykonalne, ale Tusk musi spróbować. Bo jeśli mu się to nie uda, wówczas w jego ciągnącym się od 2005 roku pojedynku z Jarosławem Kaczyńskim ostatecznym zwycięzcą okaże się prezes PiS.