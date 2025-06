Zwycięski blok – PiS, Konfederacja i Korona Grzegorza Brauna – czekają dopiero podziały i tarcia, z których wyłoni się przyszły kształt polskiej polityki. Tu potrzebna jest wyjątkowo gorzka uwaga: jeśli zwycięski blok pójdzie w tym mniej więcej kształcie do wyborów w 2027 roku, to pierwszy raz w polskim Sejmie znajdzie się samodzielna siła polityczna jawnie obskurancka, antysemicka i przeciwna demokracji. A jeśli naród przy urnie wyborczej zawsze ma rację, to sami tego chcieliśmy.

Wybory prezydenckie: Młodzi poszli za Sławomirem Mentzenem i Adrianem Zandbergiem, a w drugiej turze za Karolem Nawrockim

Ale najbardziej gorzkie nauki musi wyciągnąć blok przegrany, choć wciąż rządzący. Nie tylko dlatego, że jest to głos przeciwko rządowi Tuska i osobiście przeciw jedynemu politykowi miary europejskiej, jakiego dotąd mieliśmy. Wynik wyborów powiada, że połowa elektoratu ignoruje fakty i opinie ekspertów, opiera swój stosunek do rzeczywistości (a więc i wyborcze decyzje) na szeptance, pogłoskach zasłyszanych z ambony albo od sąsiada, wpisach z Facebooka (jeśli takowego używa) bądź na czymkolwiek, co akurat wpadnie w ucho z gadaniny polityków uznanych za wiarygodnych. No, i jeśli młodzi stali w 2020 roku za Trzaskowskim, to dziś poszli za Mentzenem i Zandbergiem, a w drugiej turze za Nawrockim.