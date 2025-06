– Prezydentem Polski został Karol Nawrocki, kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość – rozpoczęła Marzena Tabor-Olszewska. Wybór ten zdaniem Michała Szułdrzyńskiego i Bogusława Chraboty to przede wszystkim efekt buntu elektoratu wobec rządu Donalda Tuska. – To był plebiscyt poparcia dla rządu i koalicja rządząca przegrała – powiedział Chrabota. Szułdrzyński podkreślił, że Rafał Trzaskowski w drugiej turze otrzymał o 1,4 miliona głosów mniej niż cała koalicja 15 października w 2023 roku. – To oznacza, że wyborcy chcieli ukarać Donalda Tuska albo rząd – tłumaczył.

Nieudana mobilizacja i strategiczne błędy

Eksperci zgodzili się, że Trzaskowski nie potrafił zmobilizować wyborców liberalnych. – Rafał Trzaskowski miał dwa cele: zmobilizować wyborców liberalnych, którzy nie głosowali w pierwszej turze, i zdemobilizować wyborców drugiej strony. I to mu się nie udało – ocenił Szułdrzyński. Bogusław Chrabota wskazał, że Donald Tusk nie miał odwagi, by wziąć odpowiedzialność za wybór kandydata, w przeciwieństwie do Jarosława Kaczyńskiego. – Kaczyński wybrał Nawrockiego wbrew woli partii. Gdyby Tusk wybrał Sikorskiego, być może dziś rozmawialibyśmy o innym wyniku – zaznaczył Chrabota. W kontekście wyborów nie zabrakło też uwag o wewnętrznych napięciach w Koalicji Obywatelskiej. – Platforma Obywatelska była przekonana, że ktokolwiek wystartuje, ten wygra. To była arogancja – dodał Michał Płociński.

„To nie wybory prezydenckie, to plebiscyt”– Donald Tusk chciał, żeby partia podjęła decyzję za niego, a sam nie wziął odpowiedzialności. Kaczyński nie miał tego problemu – kontynuował Płociński. Podkreślano też, że część wyborców Hołowni czy Zandberga zagłosowała na Nawrockiego, mimo że ich partie były częścią koalicji rządzącej. – 20 proc. wyborców Joanny Senyszyn poparło Karola Nawrockiego – zauważył Płociński. Eksperci zgodzili się, że wybory były głosowaniem przeciwko Donaldowi Tuskowi. – Nawrocki był beneficjentem buntu, a nie beneficjentem entuzjazmu – powiedział Szułdrzyński.