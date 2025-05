Na Wyspie Spichrzów, czyli najgorętszym turystycznie rejonie Gdańska, powstaje nowa inwestycja hotelowa. Chmielna 78 Hotel Gdańsk to starannie zaprojektowany obiekt z apartamentami inwestycyjnymi dla tych, którzy szukają solidnych fundamentów pod stabilny wynajem: doskonałej lokalizacji, dopracowanej architektury, wysokiego standardu, a także przejrzystych zasad współpracy z operatorem.

Reklama

To nie przypadek, że Wyspa Spichrzów przyciąga uwagę inwestorów z całej Polski. Położona w samym sercu Gdańska, w bezpośrednim sąsiedztwie Głównego Miasta, oferuje dostęp do zabytków, restauracji i tętniącej życiem miejskiej atmosfery. Turystów tutaj nie brakuje, i to przez cały rok – Gdańsk jest jednym z najchętniej i najczęściej odwiedzanych miast w Polsce. W 2023 roku do aglomeracji przyjechało ponad 4 mln gości, z czego blisko jedna czwarta to turyści zagraniczni, głównie ze Skandynawii, z Wielkiej Brytanii oraz Niemiec.

Projekt wnętrz oparto na idei przemijania dnia – od wschodu do zachodu słońca. W lobby zaprojektowano dwie ściany świetlne, które będą zmieniać barwę światła w zgodzie z ruchem słońca Foto: Mat. prasowe

Jedna z najlepszych lokalizacji turystycznych w Trójmieście

Właśnie tutaj Marvipol Development, deweloper z blisko 30-letnim doświadczeniem i portfolio 48 zrealizowanych projektów mieszkaniowych, buduje kolejny hotel zaprojektowany z myślą o stabilnym wynajmie. Lokalizacja z całorocznym ruchem turystycznym, lokale wykończone i wyposażone pod klucz, jak i zaplanowane udogodnienia mają odpowiadać na potrzeby gości hotelowych z zasobnym portfelem. Wynajmem zajmie się operator z sukcesami – Unique Apartments Warszawa, zarządzający hotelem Royal Tulip Warsaw Centre, który już w pierwszym roku działalności został najwyżej ocenianym dużym obiektem w Warszawie.

W budynku znajdą się 332 apartamenty 1-, 2-, 3-pokojowe o metrażach od 18 do 60 mkw., wszystkie w pełni umeblowane, z łazienką i aneksem kuchennym. Obiekt będzie działał w standardzie czterogwiazdkowym i zaoferuje gościom szeroką infrastrukturę: lobby z całodobową recepcją, restaurację, przestrzeń coworkingową, sale konferencyjne i siłownię. Zostaną tu wprowadzone także nowoczesne technologie, które zapewnią doświadczenia znane z najlepszych hoteli.