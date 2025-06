Amerykanie zadbali po drugiej wojnie światowej o to, by konstytucja w Niemczech utrudniała pojawienie się nowego silnego przywódcy z mandatem od narodu. By nie było nowego Adolfa Hitlera.

Ta skromna rola dla prezydenta, którego wybiera niewielkie grono wybranych wcześniej, wynika z historii Niemiec i Włoch – przeraźliwych doświadczeń narodowego socjalizmu i faszyzmu. Amerykanie zadbali po drugiej wojnie światowej o to, by konstytucje w tych krajach utrudniały pojawienie się nowego silnego przywódcy z mandatem od narodu. By nie było nowego Adolfa Hitlera. Hitler nie był prezydentem, ale dojście do władzy umożliwił mu prezydent wybierany przez naród i posiadający szerokie kompetencje.

Tendencja w regionie odwrotna niż proponuje w Polsce marszałek Szymon Hołownia

Niemcy i Włochy to zatem nie jest dobry trop do rozważań o sposobie wyboru prezydenta w Polsce. Lepiej rozejrzeć się bliżej, po państwach o innej przeszłości. W naszym regionie nie wszędzie prezydenci wybierani są przez naród (nie są w Estonii, na Łotwie i na Węgrzech), ale jeżeli gdzieś zachodziła zmiana systemu wyboru, to w odwrotnym kierunku, niż to proponuje marszałek Hołownia.

Dotyczy to Czech i Słowacji, które po rozpadzie federacji czechosłowackiej w 1993 roku miały jeszcze wybory pośrednie, ale po kilku latach z nich zrezygnowały. Postawiły na oddanie tej decyzji narodowi, choć prezydent ma tam mniejsze kompetencje niż w Polsce, nie bierze na przykład udziału w szczytach NATO. Mimo tych ograniczonych możliwości niektórzy prezydenci z państw graniczących z nami od południa odgrywali lub odgrywają znaczącą rolę międzynarodową. Byli (jak urzędująca do 2024 roku Słowaczka Zuzana Čaputová) lub nadal są (Czech Petr Pavel) wysłuchiwani z uwagą także w Polsce.

W dwóch państwach naszego regionu prezydenci odgrywają większą niż prezydent Polski rolę międzynarodową. Reprezentują swoje kraje nie tylko na szczytach NATO, ale i na szczytach Unii Europejskiej. To Litwa i Rumunia. Urzędujący drugą kadencję Litwin Gitanas Nausėda i wybrany 18 maja Rumun Nicușor Dan mają wspólną cechę – startowali jako kandydaci niezależni, spoza politycznych elit, a nie jako przedstawiciele tamtejszych duopoli (na Litwie tworzą je konserwatyści i socjaldemokraci, w Rumunii socjaldemokraci i narodowi liberałowie).

Taki prezydent spoza zakonserwowanego systemu to szansa na rozładowanie emocji, o którym marzy Szymon Hołownia. Choć duopole nie wszędzie są takie same, a polaryzacja polaryzacji nie jest równa. Na dodatek na Litwie prezydent Nausėda stanął na czele obozu przeciwnego konserwatystom, czyli nieco się wpisał w rywalizację duopoli.