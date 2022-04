Dyrektor POT w Nowym Jorku: Nie przyjeżdżajcie do Polski. Minister: Odwołać dyrektor

To nie czas, żeby jeździć teraz do Polski - radzi Amerykanom dyrektor biura Polskiej Organizacji Turystycznej w Nowym Jorku Magdalena Żelazowska. - To niedopuszczalna wypowiedź - uważa wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy i poleca ją odwołać.