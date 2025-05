Nicusor Dan na marszu Trzaskowskiego: Wygrała Rumunia, wygra Polska

W niedzielę, 25 maja – tydzień przed drugą turą wyborów prezydenckich – głównymi ulicami Warszawy przechodzą dwa wielotysięczne przemarsze: Wielki Marsz Patriotów Rafała Trzaskowskiego oraz Marsz za Polską, który ma wesprzeć Karola Nawrockiego.

W pierwszym z wydarzeń – wspierającym kandydata KO – bierze udział między innymi Nicusor Dan, nowy prezydent Rumunii. Polityk zabrał głos na Placu Bankowym tuż po Rafale Trzaskowskim.

Prezydent Rumunii: Wierzę w silną Polskę, w silnej Unii Europejskiej

Nicusor Dan – nowy prezydent Rumunii – zaznaczył, że przyjechał do Warszawy, gdyż „ma te same wartości i te same priorytety”. - Przyjechałem, aby podziękować za wsparcie, które Polska zawsze dawała Rumunii na naszej drodze europejskiej - powiedział. Polityk podziękował też Donaldowi Tuskowi za „wsparcie europejskiej Rumunii”.

Jak zaznaczył Dan, wierzy w silną Polskę, w silnej Unii Europejskiej. - Jako prezydent Rumunii będę ściśle współpracował z prezydentem Rafałem Trzaskowskim i panem premierem Donaldem Tuskiem, aby zapewnić silną Polskę i silną Unię Europejską - zaznaczył.