Rafał Trzaskowski na Wielkim Marszu Patriotów: Polska wygra, gdy będziemy zdolni do rozmowy

W niedzielę, 25 maja – tydzień przed drugą turą wyborów prezydenckich – głównymi ulicami Warszawy przechodzą dwa wielotysięczne przemarsze: Wielki Marsz Patriotów organizowany przez Rafała Trzaskowskiego oraz Marsz za Polską, który ma wesprzeć Karola Nawrockiego.

Reklama

Jako pierwsze rozpoczęło się wydarzenie kandydata KO na prezydenta. Jakimi słowami otworzył je Rafał Trzaskowski?

Rafał Trzaskowski podczas marszu w Warszawie: Najwyższy czas, żeby wygrała prawda

- Drodzy państwo. Teraz albo nigdy. Najwyższy czas, żeby wygrała uczciwość, prawość, sprawiedliwość, prawda. O tym są te wybory – powiedział Rafał Trzaskowski, rozpoczynając niedzielny marsz w Warszawie. - Niech wygra cała Polska – zaznaczył kandydat KO na prezydenta. Polityk wymieniał także kolejne miejscowości, z których na wydarzenie przyjechali jego wyborcy.

Jak zaznaczył prezydent Warszawy, „cała Polska wygra tylko wtedy, kiedy będziemy zdolni do rozmowy”. - I to wam obiecuję – że będę prezydentem, który łączy. Prezydentem, który jest gotów rozmawiać z każdym. Widzieliście to wczoraj - zaznaczył Trzaskowski, nawiązując do swojej rozmowy ze Sławomirem Mentzenem z Konfederacji. - Nie ze wszystkim się zgadzamy, ale zawsze będę szukać tego, co łączy, a nie dzieli. Ale jedno wam obiecam — niczego nie podpisze w ciemno - podkreślił.