Kogo Rafał Trzaskowski ma szansę przekonać dzięki szczerej rozmowie w kanale Mentzena?

Na które punkty deklaracji Sławomira Mentzena Rafał Trzaskowski się nie zgodził?

Później dał się wciągnąć w jałową dyskusję o mowie nienawiści i do samego końca próbował uniknąć jasnej odpowiedzi, czy podpisze ustawę Adama Bodnara. Lepiej mu szło, gdy od samego początku mówił, co naprawdę myśli, jak np. w kolejnym punkcie deklaracji Mentzena, czyli ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO, gdy od razu jasno powiedział, że ją podpisze. I opowiadał o Ukrainie językiem polityki wschodniej Lecha Kaczyńskiego, którego dziedzictwo w tym samym studiu porzucił w czwartek Karol Nawrocki. Twardo odpowiadał Mentzenowi: „Nigdy nie powiedziałem, że przyjęcie Ukrainy do NATO będzie procesem łatwym”. I opowiadał, że zadanie prezydenta Polski widzi tak, że musi on przekonać Amerykanów do tego, by dali Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa.

Nie dał się też wciągnąć w dywagacje nad liberalizacją przepisów dotyczących posiadania broni. W tej kwestii – kolejnej, w której się z Mentzenem nie zgadzał – uciął rozmowę szybką deklaracją, że ma inne poglądy, ale nie jest na pewno zwolennikiem zaostrzania tych przepisów. I odpuścił temat, oddając pole Mentzenowi.

„Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy. Nie ma takiej możliwości” – znowu zgodził się z Mentzenem. Ale po chwili przyznał, że „za 10 czy 15 lat, gdy Ukraina będzie w NATO”, to będą to nasze zobowiązania sojusznicze. A później przyznał otwarcie, że podniesienie polskiej składki wpłacanej do Unii może być konieczne. I przekonująco wyjaśnił, dlaczego wymaga tego bezpieczeństwo Polski. Nawet Mentzen przyznał: „Cieszy mnie, że jest pan tutaj spójny. Ja się z tym nie zgadzam, ale pan przynajmniej jest spójny”.

Co wywołało najostrzejszy spór między Rafałem Trzaskowskim a Sławomirem Mentzenem? Prawa osób LGBT+

W jakich kwestiach Rafał Trzaskowski próbował odpowiadać mocno dyplomatycznie? Na przykład w sprawach unijnych, jak jednomyślność w dziedzinie polityki zagranicznej, czyli tzw. zniesienie prawa weta, gdzie próbował pogodzić wodę z ogniem. Przyznał, że jest z tym pewien problem i nie podoba się mu, że Węgry mogą blokować sankcje nakładane na Rosję. Ale uciekł od tego problemu, opowiadając, że na szczęście znaleziono rozwiązanie, by to obejść, a sam nie jest zwolennikiem znoszenia prawa weta.