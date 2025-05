Dlaczego Karol Nawrocki przegrał debatę prezydencką?

Początkowo wyglądało na to, że to Rafał Trzaskowski polegnie. Mimo że prezentował się pewniej niż podczas poprzednich debat, to miał przyklejony nienaturalnie uśmiech i nie był przygotowany w kwestiach, o których wiadomo było, że będą poruszone. Na tematyce zdrowotnej Trzaskowski potknął się już na jednej z poprzednich debat, kiedy Krzysztof Stanowski pytał o pomoc państwa w chorobach dzieci z ciężkimi przypadkami. Dziwi, że nie odrobił zadania domowego i nie przyszedł obkuty z tematów zdrowia i manipulował. Bo nie jest prawdą, że pozyskał 200 mln zł z unijnych funduszy na walkę z rakiem, bo to szpitale wnioskowały o pozyskanie środków. Nie obronił się też przed trafnym zarzutem Nawrockiego, że za rządów Donalda Tuska kolejki do lekarzy są najdłuższe od 12 lat. Kiedy Nawrocki pytał: „35 tys. warszawiaków odeszło ze służby zdrowia w NFZ do lekarzy prywatnie. Jak się pan z tym czuje?”, to Trzaskowski bronił „nowoczesnej” przychodni, do której chodzi na Ursynowie. Nie mógł mieć za sobą sympatii Polaków, wadzących się z ochroną zdrowia, która nie została uzdrowiona również za obecnej władzy, mimo obietnic. Rundę zdrowotną Trzaskowski przegrał. Szkopuł w tym, że nie wygrałby jej żaden reprezentant którejkolwiek władzy.

Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, tu już Nawrocki pokazał swój brak kompetencji i wiedzy. Próbował faulować, grając paktem migracyjnym i kłamiąc na temat tego, że 10 tys. polskich migrantów przekracza zachodnią granicę, a o 3 tys. więcej pozwoleń na pracę przyznano w roku 2024 niż 2023, co wytknął mu portal Demagog. Nawrocki próbował uderzyć w Trzaskowskiego krytyką Jacka Saryusz-Wolskiego, byłego bliskiego współpracownika kandydata KO, ale ten nie chciał wchodzić w polemikę z byłym mentorem i nie odniósł się do jego zarzutów, czym pokazał klasę. Nawrocki się chwalił, że to dzięki jego wizycie w USA amerykańska administracja zniosła ograniczenia eksportowe na czipy, co nie jest prawdą. Braki wiedzy kandydat PiS nadrabiał butą i arogancją. Można było odnieść wrażenie, że gdyby Nawrocki mógł, to uderzyłby Trzaskowskiego. Kandydat KO również mijał się z prawdą, gdy mówił np., że nie ma już Zielonego Ładu.

Szkoda, że żaden z kandydatów nie wspomniał nic na tematy kultury, nawet jeśli nie był to przedmiot panelu tematycznego. Nawrocki i Trzaskowski mogli zaakcentować w swobodnej wypowiedzi, że zależy im na ludziach świata kultury i jak ważny jest dla nich rozwój w tym obszarze oraz co mają zamiar zrobić. Nie zająknęli się na temat kultury ani słowem, co tez pokazuje, gdzie ją mają. A w tej debacie od argumentów ważniejsze było to, do kogo kierowane były przekazy i na ile skutecznie.

Kto zdobędzie wyborców Konfederacji i Grzegorza Brauna?

Rafał Trzaskowski podczas debaty nie podjął próby pozyskania wyborców Konfederacji i Grzegorza Brauna. Nastawił się na budzenie swojego elektoratu i odzyskanie tych wyborców, których stracił w pierwszej turze, a którzy głosowali na niego pięć lat temu i którzy głosowali w wyborach parlamentarnych na koalicję 15 października. Wyborcom Konfederacji zaprezentuje się podczas spotkania ze Sławomirem Mentzenem. I to jest dobra taktyka. Gdyby Trzaskowski próbował być zarówno skrajnie prawicowy, centrowym jak i lewicowy, byłby nieautentyczny.