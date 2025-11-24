Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sondaż: Czy Polska 2050 powinna otrzymać tekę wicepremiera? Polacy odpowiedzieli

„Czy Polska 2050 powinna Pani/Pana zdaniem otrzymać funkcję wicepremiera w rządzie Donalda Tuska?” - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla „Rzeczpospolitej”.

Publikacja: 24.11.2025 14:39

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Szymon Hołownia

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Szymon Hołownia

Foto: Paweł Supernak, PAP

Artur Bartkiewicz

Polska 2050 jest obecnie jedyną partią koalicji rządzącej, która nie ma przedstawiciela w randze wicepremiera w rządzie Donalda Tuska. Z umowy koalicyjnej, podpisanej przez KO, Polskę 2050, Nową Lewicę i PSL 10 listopada 2023 roku nie wynika, by fotel wicepremiera miał przypaść partii Szymona Hołowni nawet pomimo tego, że 18 listopada 2023 roku straciła ona, zgodnie z umową, stanowisko marszałka Sejmu, które przez pierwsze pół kadencji parlamentu zajmował Hołownia.

Szymon Hołownia mówił, że odejdzie ze stanowiska marszałka Sejmu, gdy Polska 2050 otrzyma tekę wicepremiera

Przedstawiciele Polski 2050 twierdzą, że z ustnych ustaleń między premierem Donaldem Tuskiem a Hołownią ma wynikać, że Polsce 2050 przypadnie teka wicepremiera. Jednak rzecznik rządu Adam Szłapka, a także politycy KO pytani o te ustalenia odpowiadają, że decyzja o składzie rządu należy do premiera i unikają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy Polska 2050 obejmie tekę wicepremiera.

Czytaj więcej

Włodzimierz Czarzasty i Szymon Hołownia
Polityka
Sondaż: Czy Włodzimierz Czarzasty będzie lepszym marszałkiem niż Szymon Hołownia?

Rząd Tuska ma obecnie trzech wicepremierów – funkcję tę pełnią: minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski (KO), minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) oraz minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (Lewica). Polska 2050 rekomendowała do objęcia funkcji wicepremiera minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. 

Hołownia ogłaszając 13 listopada, że – zgodnie z umową koalicyjną - podpisał rezygnację ze stanowiska marszałka Sejmu (weszła w życie 18 listopada, gdy zebrał się Sejm) zapowiedział, iż „Polska 2050 w najbliższym czasie będzie miała swojego wicepremiera”. – Proszę się o to nie martwić – apelował do dziennikarzy. – To jest sprawa między mną i panem premierem wielokrotnie przedyskutowana, rozmawialiśmy o tym też w szerszym gronie, to zostało ustalone na spotkaniu rekonstrukcyjnym – dodał.

Reklama
Reklama

Miesiąc wcześniej Hołownia mówił, że złoży rezygnację ze stanowiska marszałka Sejmu jeśli „równowaga w koalicji będzie zapewniona, poprzez nominację Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na wicepremiera”. Ostatecznie Hołownia zrezygnował mimo że Pełczyńska-Nałęcz jak dotąd nie została wicepremierem. 

Sondaż: 23,6 proc. badanych uważa, że Polska 2050 powinna otrzymać funkcję wicepremiera w rządzie

Uczestników sondażu  SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy – ich zdaniem – Polska 2050 powinna otrzymać stanowisko wicepremiera w rządzie Donalda Tuska.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

„Tak” odpowiedziało 23,6 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 35,5 proc. respondentów.

Zdania w tej sprawie nie ma 40,8 proc. ankietowanych. 

Reklama
Reklama

(liczby te nie sumują się do 100 proc. ze względu na ich zaokrąglenie do pierwszego miejsca po przecinku). 

- Sceptycznie o przyznaniu roli wicepremiera osobie związanej z Polską 2050 w nieco większym stopniu wyrażają się kobiety (37%) niż mężczyźni (34%). Taką opinię podziela co druga osoba z podstawowym wykształceniem (51%) i czterech na dziesięciu badanych o dochodach mieszczących się w granicach 5001 zł – 7000 zł netto. Niemal równie często zdanie takie wyrażają respondenci z miast, których liczba mieszkańców przekracza 500 tys. osób (42%) - komentuje wyniki badania Wiktora Maruszczak, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 18-19 listopada 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Sondaże i badania Osoby Donald Tusk Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Szymon Hołownia Polska 2050

Polska 2050 jest obecnie jedyną partią koalicji rządzącej, która nie ma przedstawiciela w randze wicepremiera w rządzie Donalda Tuska. Z umowy koalicyjnej, podpisanej przez KO, Polskę 2050, Nową Lewicę i PSL 10 listopada 2023 roku nie wynika, by fotel wicepremiera miał przypaść partii Szymona Hołowni nawet pomimo tego, że 18 listopada 2023 roku straciła ona, zgodnie z umową, stanowisko marszałka Sejmu, które przez pierwsze pół kadencji parlamentu zajmował Hołownia.

Szymon Hołownia mówił, że odejdzie ze stanowiska marszałka Sejmu, gdy Polska 2050 otrzyma tekę wicepremiera

Pozostało jeszcze 87% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Materiał Promocyjny
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Zbigniew Ziobro
Polityka
Wydział Konwojowy na posiedzeniu ws. Ziobry. Chodzi o natychmiastowe wykonanie decyzji sądu?
Donald Tusk
Polityka
Donald Tusk: Część z 28 punktów Donalda Trumpa nie do zaakceptowania
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński
Polityka
Ugrupowanie Brauna potencjalnym koalicjantem PiS-u? „Kaczyński dziś o tym nie powie”
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Joanna Scheuring-Wielgus
Polityka
Czym będzie „marszałkowskie weto”. Europosłanka Lewicy wyjaśnia
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama