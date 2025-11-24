Aktualizacja: 24.11.2025 14:44 Publikacja: 24.11.2025 14:39
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Szymon Hołownia
Foto: Paweł Supernak, PAP
Polska 2050 jest obecnie jedyną partią koalicji rządzącej, która nie ma przedstawiciela w randze wicepremiera w rządzie Donalda Tuska. Z umowy koalicyjnej, podpisanej przez KO, Polskę 2050, Nową Lewicę i PSL 10 listopada 2023 roku nie wynika, by fotel wicepremiera miał przypaść partii Szymona Hołowni nawet pomimo tego, że 18 listopada 2023 roku straciła ona, zgodnie z umową, stanowisko marszałka Sejmu, które przez pierwsze pół kadencji parlamentu zajmował Hołownia.
Przedstawiciele Polski 2050 twierdzą, że z ustnych ustaleń między premierem Donaldem Tuskiem a Hołownią ma wynikać, że Polsce 2050 przypadnie teka wicepremiera. Jednak rzecznik rządu Adam Szłapka, a także politycy KO pytani o te ustalenia odpowiadają, że decyzja o składzie rządu należy do premiera i unikają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy Polska 2050 obejmie tekę wicepremiera.
Czytaj więcej
„Jakim marszałkiem Sejmu będzie Pani/Pana zdaniem Włodzimierz Czarzasty?” - takie pytanie zadaliś...
Rząd Tuska ma obecnie trzech wicepremierów – funkcję tę pełnią: minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski (KO), minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) oraz minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (Lewica). Polska 2050 rekomendowała do objęcia funkcji wicepremiera minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.
Hołownia ogłaszając 13 listopada, że – zgodnie z umową koalicyjną - podpisał rezygnację ze stanowiska marszałka Sejmu (weszła w życie 18 listopada, gdy zebrał się Sejm) zapowiedział, iż „Polska 2050 w najbliższym czasie będzie miała swojego wicepremiera”. – Proszę się o to nie martwić – apelował do dziennikarzy. – To jest sprawa między mną i panem premierem wielokrotnie przedyskutowana, rozmawialiśmy o tym też w szerszym gronie, to zostało ustalone na spotkaniu rekonstrukcyjnym – dodał.
Miesiąc wcześniej Hołownia mówił, że złoży rezygnację ze stanowiska marszałka Sejmu jeśli „równowaga w koalicji będzie zapewniona, poprzez nominację Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na wicepremiera”. Ostatecznie Hołownia zrezygnował mimo że Pełczyńska-Nałęcz jak dotąd nie została wicepremierem.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy – ich zdaniem – Polska 2050 powinna otrzymać stanowisko wicepremiera w rządzie Donalda Tuska.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
„Tak” odpowiedziało 23,6 proc. badanych.
Odpowiedzi „nie” udzieliło 35,5 proc. respondentów.
Zdania w tej sprawie nie ma 40,8 proc. ankietowanych.
(liczby te nie sumują się do 100 proc. ze względu na ich zaokrąglenie do pierwszego miejsca po przecinku).
- Sceptycznie o przyznaniu roli wicepremiera osobie związanej z Polską 2050 w nieco większym stopniu wyrażają się kobiety (37%) niż mężczyźni (34%). Taką opinię podziela co druga osoba z podstawowym wykształceniem (51%) i czterech na dziesięciu badanych o dochodach mieszczących się w granicach 5001 zł – 7000 zł netto. Niemal równie często zdanie takie wyrażają respondenci z miast, których liczba mieszkańców przekracza 500 tys. osób (42%) - komentuje wyniki badania Wiktora Maruszczak, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 18-19 listopada 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Polska 2050 jest obecnie jedyną partią koalicji rządzącej, która nie ma przedstawiciela w randze wicepremiera w rządzie Donalda Tuska. Z umowy koalicyjnej, podpisanej przez KO, Polskę 2050, Nową Lewicę i PSL 10 listopada 2023 roku nie wynika, by fotel wicepremiera miał przypaść partii Szymona Hołowni nawet pomimo tego, że 18 listopada 2023 roku straciła ona, zgodnie z umową, stanowisko marszałka Sejmu, które przez pierwsze pół kadencji parlamentu zajmował Hołownia.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Jakość premium, wpisana w trójramienną gwiazdę, to nie tylko samochody, ale i wszystkie usługi, które ich dotyczą. W Van ProCenter – wyspecjalizowanych salonach sprzedaży i obsługi klientów samochodów dostawczych marki Mercedes-Benz – wszystko zostało zaprojektowane tak, by klient mógł doświadczyć ich z najlepszej strony na każdym kroku.
W sądzie, na posiedzeniu w sprawie aresztowania Zbigniewa Ziobry, pojawić się mają funkcjonariusze Wydziału Konw...
Część z tych propozycji jest nie do zaakceptowania. Szczególnie ważne z polskiego punktu widzenia jest to, by ża...
Marcin Mastalerek jest zdania, że Jarosław Kaczyński „źle ocenia tego, kto jest głównym konkurentem PiS-u”. - My...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
Marszałek Włodzimierz Czarzasty pokazał, jako wicemarszałek Sejmu, że jest kulturalny, grzeczny, ale stanowczy -...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas