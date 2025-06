PiS rozsyła zaproszenia na spotkanie ws. utworzenia „ponadpartyjnego rządu technicznego”

Polityk zaznaczył także, że „trzeba zrobić wszystko, żeby Polska była rządzona skutecznie i sprawnie do czasu wyborów parlamentarnych" w 2027 roku”. „Donald Tusk nie może być dłużej premierem” - zaznaczył.

Doniesienia medialne wskazują, że spotkanie w sprawie utworzenia ponadpartyjnego rządu technicznego może odbyć się 4 czerwca w Sejmie o godzinie 13.00.

Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie. Premier Donald Tusk o wotum zaufania

W drugiej turze wyborów prezydenckich Karol Nawrocki wygrał z Rafałem Trzaskowskim, kandydatem popieranym przez Koalicję Obywatelską. To sprawiło, że pojawiły się wątpliwości co do przyszłości aktualnego rządu. Premier Donald Tusk uznał, że niezbędne jest oficjalne potwierdzenie większości, jaką dysponuje rząd, w związku z czym, w swoim wystąpieniu po ogłoszeniu wyników zaznaczył, że działania rządu po wyborze nowego prezydenta będą wymagały jedności i odwagi od całej Koalicji 15 października, a pierwszym testem powinno być wotum zaufania.