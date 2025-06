Jarosław Kaczyński proponuje utworzenie rządu technicznego. "Tusk musi odejść"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że wobec„obywatelskiego” kandydata w wyborach prezydenckich, popieranego przez jego partię Karola Nawrockiego, podczas kampanii stosowano metody „dyfamacyjne, odrażające, chwyty, które nie powinny mieć miejsca w demokratycznym kraju”. Dodał, że stosowała je wobec kandydata „demokracja walcząca”, która tak pokazywała swoje zęby.

Kaczyński analizował, jakie były przyczyny kandydata obozu rządowego i orzekł, że po pierwsze było to spowodowane niedotrzymaniem obietnic przez rząd Donalda Tuska.

- Ale to może nie było najważniejsze – ocenił. Stwierdził, że w Polsce mamy „bardzo silny wzrost cen”, a społeczeństwo jest poważnie zaniepokojone spadkiem bezpieczeństwa wewnętrznego, co ma związek z przesyłanymi do Polski nielegalnymi imigrantami" i zewnętrznego – zatrzymania rozwoju armii i osłabienia sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi Donalda Trumpa

„Czerwona kartka dla rządu Donalda Tuska”

Kaczyński orzekł, że wymienione przez niego elementy są powodem przegranej Rafała Trzaskowskiego i dowodem na to, że społeczeństwo pokazało rządowi Donalda Tuska czerwoną kartkę.