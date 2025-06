Zdaniem posła Marka Sawickiego, wiceszefa klubu PSL–Trzeciej Drogi, w porażce Rafała Trzaskowskiego odbiła się zła ocena pracy rządu, błędy jego sztabu i gra na polaryzację PO–PiS. – Przestrzegałem także przed tym, że opiłowywanie Kościoła w Polsce nie zadziała. Tak jak nie zadziała bezczynność rządu. Tusk powinien jeszcze w poniedziałek zwołać rząd i powiedzieć, co robimy dalej – podkreśla Sawicki. Refleksja, że Rafał Trzaskowski jest ofiarą własnego rządu, jest powszechna także wśród polityków PO. – Oczywiście, rząd mógł, powinien zrobić więcej – kwituje Dorota Łoboda, posłanka i rzeczniczka klubu KO. Część jest przekonana, że Platforma przegrała, bo nie wystawiła przeciwko Karolowi Nawrockiemu jednak ostrzejszego Radosława Sikorskiego, szefa MSZ. A Trzaskowski był przede wszystkim wyborem „warszawskich elit”, z którym większość Polaków spoza dużych miast się nie identyfikuje. Co nie jest do końca prawdą, bo zdecydowały o tym prawybory w PO w listopadzie ubiegłego roku, w których prezydent Warszawy zdobył trzy razy więcej głosów.

Majowe badania CBOS biły na alarm – tylko 32 proc. Polaków popiera rząd Donalda Tuska, a negatywny stosunek do Rady Ministrów wyraża aż 44 proc. badanych. Ponad połowa jest z kolei niezadowolona z tego, że polskim premierem jest Donald Tusk. Historia wyborów pokazuje, że przy takich niskich notowaniach żadnemu kandydatowi rządu nie udało się dotychczas wygrać wyborów prezydenckich. Fatalne oceny rządu, koalicji 15 października i gorsza sytuacja finansowa rodzin miały według respondentów Ogólnopolskiej Grupy Badawczej (OGB), która prowadziła badania exit poll dla TV Republika, przesądzić o przegranej Trzaskowskiego w niedzielę.

– Absolutnie to jeden z powodów. Kampania PiS była oparta na kliszy: za lub przeciw rządowi i nawet jak badania wskazują, że Polacy są w większości zadowoleni ze swojego życia, ostatnio dodatkowo spadły stopy procentowe, co odciążyło portfele kredytobiorców, to znaczna część ludzi nie wie, co robi ten rząd. Kuleje polityka informacyjna rządu – przyznaje dr Tomasz Słupik, politolog Uniwersytetu Śląskiego. I dodaje: – Co z tego, że Polska jest po Irlandii krajem z największym wzrostem PKB, skoro nie ma nikogo, kto by o tym mówił i się tym chwalił.

Premier Tusk od początku uznał, że sam będzie rzecznikiem swojego rządu – problem w tym, że komunikuje się poprzez okazjonalne briefingi i wpisy na X. To się nie sprawdziło. Teraz Polska2050 będzie domagać się w nowej umowie koalicyjnej powołania rzecznika. – Musimy mieć rzecznika prasowego, który będzie pracował, żeby opowiedzieć to wszystko, co my robimy – mówi Szymon Hołownia, marszałek Sejmu i szef Polski2050.