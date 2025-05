Por. Szymon Mościcki ze śląskiego oddziału SG: – Nie mamy sygnałów wskazujących na wzrost liczby nielegalnej migracji tym szlakiem.

Kiedy MSWiA uzasadniało wprowadzenie zawieszenia „prawa do azylu”, wskazywało, że likwiduje ono „jeden z podstawowych czynników przyciągających cudzoziemców i podejmowania przez nich prób nielegalnego przekraczania polskiej granicy”. Premier wielokrotnie tłumaczył, że prawo do azylu jest wykorzystywane instrumentalnie, by wjechać do Europy, i nawet jeśli okaże się że nie mają prawa do azylu – nie będzie można ich już odesłać do kraju pochodzenia. Dlaczego? Bo cudzoziemcy podczas próby przekroczenia granicy – o czym są instruowani przez przemytnicze mafie – najczęściej nie posiadają już żadnych dokumentów. Dotyczy to przede wszystkim obywateli Afganistanu, Jemenu czy Sudanu, a także Białorusi, która tuż przed wojną hybrydową wypowiedziała Polsce i innym krajom Unii umowę o readmisji.

Polska jest drugim po Finlandii państwem w UE, które zawiesiło prawo do azylu, powołując się na „instrumentalizację migracji”. To ona pozwala państwu wypowiedzieć międzynarodowe prawo, m.in. konwencję genewską.