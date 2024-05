– Presja na granicę wschodnią Polski to nie jest migracja spontaniczna ludzi, którzy uciekają z różnych krajów. To państwo rosyjskie stoi za organizacją tej migracji, za rekrutacją ludzi, transportem i ich przemytem. Z pośrednictwem państw arabskich, przez Moskwę, trafiają na Białoruś – mówił Tusk, przyznając, że jest to wojna hybrydowa z Polską i Europą.

Presja na granicę się zwiększy. – W takich państwach, jak Somalia, Erytrea, Jemen czy Etiopia – wskazał Tusk – działają placówki rosyjskie rekrutujące grupy ludzi transportowane potem na Białoruś. – Zlokalizowano kilka miejsc koncentracji na terenie Rosji dużych grup tak zorganizowanych migrantów. Mówimy tu o tysiącach ludzi – twierdził premier.

Czytaj więcej Polityka Kosiniak-Kamysz: Plecak ewakuacyjny mam wciąż spakowany. Musimy być gotowi Posiadanie takiego „plecaka bezpieczeństwa” jest dobre również na wypadek jakiejkolwiek klęski żywiołowej, jakiegoś nagłego zdarzenia - mówił w rozmowie z Radiem Zet wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak podał gen. Robert Bagan, od stycznia do 20 maja złożono już 3740 wniosków o azyl dla 4829 osób. Na chronionym odcinku z Białorusią – niespełna tysiąc (od osób złapanych na nielegalnym przekroczeniu). To głównie Rosjanie (czeczeńskiego pochodzenia), obywatele Somalii, Etiopii, Syrii, Białorusi, Tadżykistanu i Afganistanu. W Polsce w tym roku zatrzymano aż 272 kurierów – pomocników w przemycie ludzi z białoruskiej granicy do Europy. Najwięcej Ukraińców i Gruzinów.

Kiedy w 2021 r. głosowano w sprawie „rządowego projektu ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej”, na 449 głosujących 274 posłów było za, 174 przeciw, 1 się wstrzymał.