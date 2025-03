Ograniczenie prawa w przyjmowaniu wniosków o ochronę międzynarodową obejmuje także jedyne czynne przejście dla ruchu pieszego Terespol–Brześć, gdzie cudzoziemcy mogli dotychczas legalnie złożyć wnioski o azyl.

W czasowym zawieszeniu prawa do azylu wprowadzono wyjątki dla grup wrażliwych, a więc m.in. małoletnich bez opieki, kobiet ciężarnych, osób wymagających szczególnego traktowania, a także od obywateli państwa „stosującego instrumentalizację, z którego cudzoziemcy przybywają na terytorium RP” (chodzi o uchodźców z Białorusi). O tym, kto będzie podlegał wyjątkom, będzie decydowała Straż Graniczna. Jednak – co ważne – nie będzie ono stosowane w sytuacji, gdy „przekroczenie granicy odbywać się będzie z użyciem siły i we współdziałaniu z innymi osobami”. Nie będzie możliwe także złożenie wniosku wspólnego przez członków rodziny. Chodzi o zapobiegnięcie sytuacji, gdy grupa dorosłych bez dokumentów z dzieckiem mogłaby dzięki temu ominąć prawo.

Zawieszenie prawa do azylu na 60 dni? Potem zgodę musi wyrazić Sejm. Co na to opozycja?

Jak to będzie wyglądało w praktyce, skoro Białoruś w 2021 r. wypowiedziała Polsce umowę o readmisji? Cudzoziemcy złapani na granicy, którym Polska odmówi ochrony, będą zawracani na Białoruś od razu na mocy decyzji o zobowiązaniu do powrotu do kraju pochodzenia lub wizy, którą cudzoziemiec posiada. Rząd uważa, że zasada non-refoulement (zakaz zawracania uchodźców, który podnoszą organizacje pomocowe) tutaj nie obowiązuje, bo dotyczy państwa, do którego migrant przyjechał dzięki wizie i nie grozi mu tam niebezpieczeństwo. Zagrożenie dla cudzoziemca ma występować na terytorium państwa, z którego ta osoba bezpośrednio przybyła do Polski.

Dlaczego rząd sięgnął więc po tak restrykcyjne prawo jak zawieszenie ochrony międzynarodowej? Bo cudzoziemcy podczas próby przekroczenia granicy najczęściej nie posiadają już żadnych dokumentów – to uniemożliwia wyegzekwowanie ich powrotu do kraju pochodzenia, jeśli nie spełnią wymogu azylu – dotyczy to przede wszystkim Afganistanu, Jemenu czy Sudanu, a także Białorusi.