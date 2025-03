– Pan premier pokazywał rozporządzenie, zapraszam do wprowadzenia tego rozporządzenia w życie. I zapraszam do podejmowania aktywnych działań w obronie polskiej granicy. Cieszę się, że pan premier, po tym gdy został premierem, ponownie zmienił zdanie na temat ochrony granicy wschodniej. Przypomnę, że kontestował obronę wschodniej granicy, kontestował kiedyś budowę zapory na tej granicy, dzisiaj jest wielkim jej rzecznikiem. Jak widać punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ale najważniejsze jest to, by chronić polskiej granicy – stwierdził Andrzej Duda.

Pismo Andrzeja Dudy do Donalda Tuska ws. ustawy azylowej i granicy z Niemcami

Jak dodał, wystosował dziś także odpowiednie pismo do premiera, w którym poinformował go o podpisaniu ustawy. Wskazał w nim także działania, których podjęcia oczekuje ze strony władz: chodzi o podjęcie realnej kontroli „nad tym ilu migrantów z Niemiec jest przywożonych przez niemieckie władze do Polski”. Jak zaznaczył, relokacje takie odbywają się cały czas, o czym informują m.in. naoczni świadkowie.

– Ci, którzy zasługują na wsparcie i pomoc powinni tę pomoc od Polaków otrzymać, ale nie powinniśmy się zgadzać na to, że ktoś kiedyś zapraszał do siebie gości, a dziś chce się tych gości pozbywać – podsumował Duda, krytykując politykę migracyjną Niemiec.

List prezydenta Dudy do premiera Tuska został opublikowany przez kancelarię prezydenta.

Współpraca: Artur Bartkiewicz