Niemieckie kontrole na granicy spowodowały, że readmisji uproszczonych, a więc zawracania na granicy w stronę Polski w ciągu 48 godzin, było aż cztery razy więcej niż pełnych readmisji. – Strona niemiecka skierowała w 2024 r. prawie 90 wniosków o przekazanie w ramach readmisji pełnej, natomiast w tym roku otrzymano prawie 30 takich wniosków – wylicza „Rzeczpospolitej” ppłk SG Andrzej Juźwiak, rzecznik komendanta głównego Straży Granicznej.

Dwa tryby odsyłania migrantów do Polski – readmisja i Dublin III

W 2024 r. w ramach readmisji z Niemiec do Polski przekazano prawie 360 osób (głównie obywatele Indii, Afganistanu, Egiptu). W tym roku – blisko 30 osób, w tym głównie obywateli Ukrainy, Gruzji i Indii. Polska musi wyrazić zgodę na readmisję, a Niemcy przedstawić dowody wskazujące na Polskę jako kraj, z którego terytorium migranci dostali się do Niemiec. To np. bilety, stemple w paszporcie.

W 2024 r. w ramach Dublin III z Niemiec do Polski przekazano ponad 330 cudzoziemców (przede wszystkim obywateli Rosji, Syrii i Afganistanu) – są to osoby, które złożyły w naszym kraju wniosek o ochronę międzynarodową, ale nie czekając na jego rozpatrzenie, wyjechali do Niemiec. W tym roku (do końca marca) było to prawie 150 osób – również z tych państw. To dlatego tysiące imigrantów forsujących granicę polsko-białoruską chcą ją przekroczyć wyłącznie nielegalnie i nie odznaczyć się w polskim systemie przekroczenia granicy np. za pomocą linii papilarnych w unijnym systemie granicznym EURODAC, bo praktycznie przekreśla to możliwość uzyskania azylu w innym państwie.

Niemcy chcą usprawnić i przyspieszyć procedury odsyłania do innych państw, w tym do Polski, „nie swoich” migrantów. W mieście Eisenhüttenstadt w pobliżu granicy z Polską budują tzw. centrum dublińskie, czyli ośrodek przeznaczony dla osób ubiegających się o azyl, które wjechały do kraju przez inne państwa UE. Drugi taki ośrodek – według dziennika „Bild” – miałby powstać w Hamburgu.

Największym problemem w Polsce są cudzoziemcy z byłego bloku wschodniego

Nielegalna migracja to niezwykle lukratywny biznes dla przestępców. Jak przyznaje MSWiA, organizowanie nielegalnej migracji, a także fałszerstw dokumentów to najpopularniejsze przestępstwa cudzoziemskich grup przestępczych w Polsce wywodzących się głównie z krajów byłego Związku Radzieckiego, przede wszystkim Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Rumunii i Rosji. „Sprawcy przestępstw, pochodzący z państw byłego bloku wschodniego, wykorzystują Polskę jako tzw. hub – miejsce stałego zamieszkania oraz bazę operacyjną, korzystając z polskich telefonów komórkowych oraz polskich pojazdów. Następnie dokonują na terenie Europy podobnych przestępstw przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu. W związku z aktywnymi działaniami polskiej Policji w walce z przestępczością rosyjskojęzyczną, sprawcy coraz częściej dokonują przestępstw w innych państwach Europy, m.in. na terenie Niemiec, Austrii, Francji, Włoch oraz Hiszpanii, o czym świadczy wzrost zapytań kierowanych przez partnerów zagranicznych do Komendy Głównej Policji” – tłumaczy resort.