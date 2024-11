Prawybory w KO. Trzaskowski pokonał Sikorskiego. „Mam bardzo mocny mandat i dużo odwagi”

- Zachowywaliśmy się w czasie tej rywalizacji po rycersku, naprawdę. Radek ma stuprocentową rację, że nasz kandydat musi być twardy i sprawdzony w boju - i te prawybory również pomogły dokładnie w tym, żeby budować w sobie tę twardość na nowo, mimo że ja od tak wielu lat jestem z wami, ramię w ramię, ale trzeba, żeby nasz kandydat był twardy i żeby szedł po zwycięstwo - mówił w sobotę Rafał Trzaskowski. Ocenił, że najważniejszym tematem wyborów prezydenckich będzie bezpieczeństwo.

Radosław Sikorski do Rafała Trzaskowskiego: Walcz, walcz, walcz

Następnie głos zabrał Radosław Sikorski. - Rafale, twój pomysł prawyborów okazał się strzałem w dziesiątkę. Zmobilizowaliśmy naszą partię, skoncentrowaliśmy uwagę opinii publicznej i pokazaliśmy, że - jak powiedział Donald Tusk - mamy dwóch wybieralnych kandydatów, a nie pięciu słabych - powiedział. Minister spraw zagranicznych podziękował za „rycerski pojedynek” oraz za oddane na siebie głosy. - Akceptuję wynik prawyborów. Rafale - gratuluję. Wzywam wszystkich, którzy na mnie głosowali, do bezwarunkowego poparcia kandydata na prezydenta RP Rafała Trzaskowskiego - oświadczył.

Czytaj więcej Kraj Koalicja Obywatelska ogłosiła wynik prawyborów. Politycy innych partii komentują: Wyreżyserowany spin! - Politycy innych ugrupowań pytali mnie, czy mogliby zagłosować w tych prawyborach - żartował Donald Tusk, ogłaszając wynik wewnętrznego głosowania. „Dziękuję! Ruszamy. Po zwycięstwo!” - napisał Trzaskowski. Jego kandydaturę komentują też politycy innych partii.

- Rafale - walcz, walcz, walcz i wygraj - zwrócił się do prezydenta Warszawy. – Dyplomacja jest i będzie pierwszą linią obrony Rzeczpospolitej, będzie wspierać prezydenta Rafała Trzaskowskiego - zadeklarował Sikorski, po czym nawiązał do swego sporu z prezydentem Andrzejem Dudą o ambasadorów. - No i słuchaj, podpiszesz mi tych 50 nominacji ambasadorskich, co? – zapytał Trzaskowskiego, gratulując mu zwycięstwa.

Kiedy będą wybory prezydenckie 2025?

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050) ogłosił w piątek, że kampania prezydencka rozpocznie się 8 stycznia 2025 r. Od tego dnia osoby pragnące zastąpić prezydenta Andrzeja Dudę w Pałacu Prezydenckim będą mogły zbierać podpisy niezbędne do zarejestrowania swych kandydatur. Hołownia, który wcześniej ogłosił zamiar kandydowania, nie podał dokładnej daty wyborów na prezydenta. Wyjaśnił, że chce skonsultować sprawę z Państwową Komisją Wyborczą.

Zgodnie z prawem, marszałek Sejmu zarządza wybory prezydenta RP na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego prezydenta. Kadencja Andrzeja Dudy skończy się w sierpniu.