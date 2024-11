Radosław Sikorski kontra Rafał Trzaskowski. Wiemy, kto wygrał prawybory w KO

Trzaskowski czy Sikorski, kto wygrał prawybory w KO?

Oficjalne wyniki prawyborów w KO zaprezentowane zostały w sobotę przed południem podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Zwycięzcą został Rafał Trzaskowski, który będzie kandydatem KO w wyborach prezydenckich, które odbędą się w maju 2025 r.

Donald Tusk poinformował, że w prawyborach wzięło udział 22 126 osób. Na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 74,75 proc. uczestników, na Radosława Sikorskiego - 25,25 proc.

Posiedzenie, na którym ogłoszono wyniki prawyborów, rozpoczęło się od odśpiewania hymnu. Na scenę wyszli premier Tusk i członkowie komisji wyborczej. Wyniki przedstawił lider Platformy. Tusk mówił, że jest tak zdenerwowany, jakby sam miał kandydować. Przekonywał, że cała Polska czeka na komunikat o wyniku prawyborów w KO. Premier dziękował członkom komisji za to, że głosowanie było fair.

Donald Tusk: Wszyscy wiemy, o jaką stawkę jest ta wielka gra

- Mieliśmy dwóch wspaniałych kandydatów, podziękujmy im – powiedział. Zwracając się do Trzaskowskiego i Sikorskiego Tusk mówił, że obaj politycy wzięli na siebie „wielki ciężar” i zasługują na słowa uznania. - Nawet liderzy niektórych innych ugrupowań pytali mnie, czy oni też mogliby zagłosować w tych prawyborach - kontynuował. Przewodniczący PO podkreślił, że sukces w prawyborach to nie zwycięstwo w wyborach. - Wszyscy wiemy, że to jest pierwszy krok, że nikt niczego nie da naszemu kandydatowi za darmo, trzeba będzie walczyć o każdy głos - zaznaczył. - Wszyscy wiemy, o jaką stawkę jest ta wielka gra - dodał.