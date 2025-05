Szef OGB podkreślił również, że młodzi nie odnajdują się w konflikcie między Platformą Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością. - Uważają, że ten spór ich nie dotyczy i nie obsługuje tematów, które ich obchodzą – jak mieszkalnictwo czy rozwój zawodowy – powiedział Pawłowski. Dlatego, jego zdaniem, to właśnie młody elektorat zdecyduje o wyniku drugiej tury – w zależności od tego, czy zdecyduje się poprzeć jednego z dwóch głównych kandydatów, czy też pozostanie w domach.

Wybory prezydenckie dadzą odpowiedź na pytanie czy wyborcy chcą kontynuacji rządów Donalda Tuska

Pawłowski przewiduje, że kluczową rolę w drugiej turze odegrają nie tylko młodzi wyborcy, ale również ogólna ocena rządu Donalda Tuska. Z danych exit poll przeprowadzonych przez OGB wynika, że aż 44 proc. głosujących oceniło rząd negatywnie. Zdaniem Pawłowskiego ta ocena miała ogromne znaczenie już w pierwszej turze, a w drugiej może być jeszcze istotniejsza. - To były wybory typu midterm (wybory do Kongresu w połowie kadencji prezydenta USA - red.). Ludzie, głosując w wyborach prezydenckich, oceniali rząd – wyjaśnił. I dodał, że głównym czynnikiem motywującym wyborców w drugiej turze będzie odpowiedź na pytanie: czy chcą kontynuacji rządów Tuska, czy nie.

Z analizy Pawłowskiego wynika też, że wśród wyborców Mentzena – najliczniejszej grupy młodego elektoratu – przewagę mogą mieć ci, którzy skłaniają się ku Nawrockiemu. - Alternatywa wygląda tak: pójdą na wybory i zagłosują na Nawrockiego – wtedy on wygra. Jeśli zostaną w domu – wygra Trzaskowski - mówi.

To właśnie postawa wyborców „antysystemowych” – czyli tych, którzy zagłosowali w pierwszej turze na kandydatów spoza duopolu PO-PiS – może rozstrzygnąć o ostatecznym wyniku. Kluczowe będzie to, czy zdecydują się pójść do urn i czy poprą kandydata, który – ich zdaniem – stanowi mniejsze zło.

Wybory prezydenckie: Ocena rządu Donalda Tuska ważniejsza, niż ocena Rafała Trzaskowskiego

Na pytanie o to, co działo się w kampanii po pierwszej turze, Pawłowski odpowiedział, że wyraźnie widać było, iż rząd zrozumiał wagę sytuacji. - Najwięcej dzieje się na styku KPRM-u, Donalda Tuska i rekonstrukcji rządu. To pokazuje, że mają świadomość, jak ważny jest odbiór pracy rządu w oczach wyborców – ocenił. Zdaniem szefa OGB o wiele większe znaczenie dla wyborców ma to, jak działa rząd, niż to, czy Rafał Trzaskowski jest gotowy objąć urząd prezydenta.