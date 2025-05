– Myślę, że młodzi oddali swój głos na Mentzena i Zandberga, bo znaleźli kandydatów, którzy mówili ich językiem o sprawach dla nich ważnych. Przekaz był prosty, a forma atrakcyjna, krótka i nowoczesna. Obaj kandydaci to także osoby dynamiczne, trafiające do młodych ludzi na wiecach. Myślę, że te wyniki można odczytać jako osobisty sukces Mentzena i Zandberga – mówi prof. Ewa Marciniak, politolożka i szefowa CBOS. – Najlepsze kampanie skierowane do ludzi młodych robili Mentzen, Zandberg i Biejat. I to widać w wynikach głosowania wśród młodych – mówi Mrozek. I dodaje, że Mentzen na TikToku pojawił się już w 2020 r. – Jeśli ktoś zaczął go oglądać, mając 13 lat, to dziś poszedł na wybory i oddał na niego swój głos – dodaje.

Zdecydował TikTok, sprawy ukraińskie i zastój w edukacji

Ekspertka zwraca także uwagę na wpływ nastrojów antyukraińskich. Bo młodzi ludzie mogą obawiać się, że będą musieli walczyć na froncie ukraińskim. – Choć rząd wielokrotnie mówił o tym, że nie zamierza wysyłać polskich żołnierzy do Ukrainy, to jednak 48 proc. młodych czerpie wiedzę o polityce z TikToka. A tam przekaz jest inny, bardziej emocjonalny. A ponieważ nie nauczyliśmy młodych ludzi odróżniania prawdy od fake newsów, to widzimy tego skutek – wskazuje prof. Marciniak. I dodaje: – Myślę, że szanse na zmobilizowanie młodego elektoratu ma zwłaszcza Rafał Trzaskowski. Karol Nawrocki od początku bardziej przychylał się do wyborców starszych, więc nie jestem w stanie sobie wyobrazić, w jaki sposób miałby zachęcić młodych ludzi do oddania głosu na siebie. Ale grupa wyborców Mentzena i Zandberga jest bardzo liczna, więc kandydaci muszą coś wymyślić specjalnie dla nich. To np. tzw. work balance, skrócenie czasu pracy czy dobra bezpłatna edukacja – podpowiada prof. Marciniak.

Problem w tym, że gdy w 2023 r. Koalicja Obywatelska szła do wyborów, to jednym z postulatów była naprawa szkoły. Przez półtora roku można w niej zauważyć jedynie podwyżki dla nauczycieli w 2024 r. (rekordowo wysokie), likwidację prac domowych (co jest dyskusyjne) i odchudzenie podstawy programowej (za bardzo tego nie widać). Co prawda MEN pracuje nad dużą reformą szkolnictwa, która wejdzie w życie w 2026 r., ale znaczna część obecnych uczniów w ogóle się na nią nie załapie. Zabrakło też doraźnych działań, które by już dziś uczyniły szkołę przyjaźniejszą dla uczniów i nowocześniejszą.

– Obiecywano nam, że w szkole coś się zmieni. Tymczasem mamy wrażenie, że wszystkie prace stanęły w miejscu, a edukacja stała się zakładnikiem kampanii wyborczej. Dlatego przecież edukacja zdrowotna, ważna chociażby z uwagi na sprawy zdrowia psychicznego, wejdzie do szkół jako przedmiot fakultatywny – mówi Mrozek. – Może po tych wynikach I tury kandydaci zwrócą większą uwagę na młodych, bo już widać było podczas wieczoru wyborczego, że nasze postulaty zaczynają się pojawiać – podsumowuje.