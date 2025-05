Antysystemowość rośnie w siłę. Widać to po wynikach Sławomira Mentzena, Grzegorza Brauna i Adriana Zandberga

Cała klasa polityczna powinna zastanowić się nad wynikiem kandydatów antysystemowych. Jeśli zsumujemy poparcie dla prawicowych Sławomira Mentzena, Grzegorza Brauna, Krzysztofa Stanowskiego i lewicowego Adriana Zandberga, mamy ponad 27 proc. wyborców, którzy kwestionują status quo. Mało tego. Na kandydatów spoza dwóch największych partii głos oddało prawie 40 proc. wyborców, co można czytać jako znudzenie obecnym duopolem, czyli trwającym od dokładnie 20 lat podziałem na Polskę Donalda Tuska i Polskę Jarosława Kaczyńskiego. Szczególnie oni powinni sobie wziąć wyniki pierwszej tury do serca.

Największy podział polityczny nie przebiega dziś na osi miasto–wieś czy w związku z wykształceniem. To, co najmocniej różnicuje politycznie Polaków, jest wiek. W grupie wiekowej 60+ na Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego padłą łącznie prawie 90 proc. głosów. W grupie wiekowej 18–29 kandydaci dwóch największych partii dostali zaledwie 22 proc. Aż trzy czwarte młodych nie odnajduje się w obecnym podziale politycznym na Polskę Tuska i Polskę Kaczyńskiego

Tutaj wyjątkowo mocno daje o sobie znać podział pokoleniowy. Ze szczegółowo analizujących różne dane demograficzne badań exit poll wynika bowiem, że jeśli w grupie wiekowej 60+ na Trzaskowskiego i Nawrockiego padło w sumie prawie 90 proc. głosów, to już zaledwie 22 proc. wyborców przed trzydziestką zagłosowało na duopol. W dzisiejszym podziale politycznym świetnie odnajdują się osoby starsze, a jednocześnie dobrze czuje się w nim mniej niż jedna czwarta młodych dorosłych. To sygnał, że obecny układ polityczny powoli, ale konsekwentnie będzie się wyczerpywał. Co może dać o sobie znać podczas wyborów parlamentarnych w 2027 roku. Już dziś jednak można stwierdzić, że to wiek jest tym, co najbardziej różni poparcie dla kandydatów.

Kto rozstrzygnie o losie drugiej tury? Wyborcy Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna

Widzimy, jak mocno przesuwa się na prawo środek naszej debaty. 85 proc. głosów padło na kandydatów, którzy są zwolennikami zaostrzenia polityki migracyjnej, zawieszenia prawa do azylu na wschodniej granicy Polski czy ograniczania w jakiejś formie przywilejów, jakimi cieszą się dziś w naszym kraju uchodźcy z Ukrainy. Tak samo ma się sytuacja, jeśli idzie o krytykę europejskiej polityki migracyjnej czy Zielonego Ładu, który został sierotą. Osobom, którym bliskie są wartości umiarkowane, liberalne, demokratyczne i proeuropejskie, nie powinno być dziś do śmiechu.

Tym bardziej że druga tura to będzie właśnie bój o wyborców Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna. Gdyby frekwencja 1 czerwca była taka sama jak 18 maja, Rafał Trzaskowski potrzebowałby uzbierać dodatkowe 3,6 mln głosów, by wygrać (w niedzielę dostał 6,1 mln głosów). Karol Nawrocki, by wygrać, potrzebuje więcej – ponad 4 mln więcej, przy 5,8 mln, które dostał w niedzielę. Na Brauna i Mentzena oddano łącznie 4,1 mln. I to oni rozstrzygną, kto za dwa tygodnie zostanie prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.