23:18 Jarosław Kaczyński komentuje wyniki exit poll: Czerwona kartka dla rządzących

Prezes PiS stwierdził, że jest „bardzo zadowolony”, bo wynik, jaki osiągnął Nawrocki, jest „lepszy, niż było w planie".

23:14 „Rzeczpospolita“ w poniedziałek

23:07 Marcin Piasecki: Nowy prezydent nie może wprowadzać niepewności w świat biznesu

23:02 Jacek Nizinkiewicz: Rafał Trzaskowski osiągnął najlepszy wynik, ale o sukcesie nie ma mowy

Wyborcy skrajnej prawicy zdecydują, kto zostanie nowym prezydentem Polski – komentuje Jacek Nizinkiewicz.

23:00 Prof. Jarosław Flis: Wyniki odbiegały od średniej sondaży bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, za mojej pamięci

Widać, że czym innym jest odpowiadanie ankieterom, na kogo się będzie głosować, zwłaszcza po takich solidnych wtopach, które zaliczyli Nawrocki i Mentzen, a czym innym jest realne głosowanie, jak się zobaczy kartkę wyborczą - mówił w rozmowie z "Rzeczpospolitą" prof. Jarosław Flis.

22:48 Krzysztof Bosak: Druga tura jest do wygrania

22:37 Rafał Trzaskowski w Tarnobrzegu: Jest lepiej niż w 2020 roku

22:36 Siemoniak: Bardzo ważne deklaracje prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i marszałka Szymona Hołowni

22:30 Marzena Tabor-Olszewska: Sprawa z mieszkaniem przejętym od pana Jerzego najwidoczniej zmobilizowała wyborców PiS

Zmobilizowała, by bronić Karola Nawrockiego. Nie zmobilizowała za to najwyraźniej wyborców liberalnych, aby głosowali na kandydata, który ma największe szanse, by Karola Nawrockiego pokonać.

22:21 Magdalena Biejat mówi, że jej wynik jest historyczny

- Oczywiście czekamy na ostateczne wyniki. Ale to jedno już widać tutaj – to jest najlepszy wynik lewicy od lat w wyborach prezydenckich i zdecydowanie najlepszy wynik kobiety startującej na urząd prezydenta w historii III RP – mówiła kandydatka Nowej Lewicy na prezydenta.

22:20 Jacek Nizinkiewicz: Karol Nawrocki idzie po prezydenturę

22:10 Zandberg po ogłoszeniu wyników exit poll: Trzeba było sporo wiary

- Słyszeliśmy, że nie ma miejsca Polsce na nic poza duopolem i skrajną prawicą. Udowodniliśmy im, że się mylili - mówił jeden z liderów Razem.

22:07 Marcin Kierwiński: Dwa tygodnie walki o wszystko

22:02 Andrzej Duda dziękuje wyborcom, którzy wzięli udział w głosowaniu

22:01 Polityczne Michałki - Pierwsza tura bez rozstrzygnięcia [NA ŻYWO]

21:55 Sławomir Mentzen mówi o największym sukcesie Konfederacji

- Przy frekwencji, która jest przewidywana, to jest prawdopodobnie między 2,5 a 3 mln głosów. To jest olbrzymi wynik, wydaje mi się, że go jeszcze nie doceniamy - powiedział lider Konfederacji Sławomir Mentzen, komentując fakt, że według sondażu zdobył kilkanaście procent głosów i zajął w wyborach prezydenckich trzecie miejsce.

21:54 Beata Szydło: Tak jak wtedy przegrał Tusk, tak w 2025 roku przegra zastępca Tuska

21:52 Szymon Hołownia po I turze wyborów: W II turze trzeba dać wsparcie Rafałowi

Kandydat Trzeciej Drogi w swoim powyborczym wystąpieniu nie ukrywał rozczarowania rezultatami, a zarazem wezwał swoich sympatyków do wsparcia Rafała Trzaskowskiego w II turze.

21:46 Exit poll dla TV Republika

Z badania wynika, że I turę wygrał kandydat Koalicji Obywatelskiej, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który uzyskał poparcie 31,6 proc. wyborców. Drugie miejsce zajął prezes IPN, kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki. Na Nawrockiego zagłosowało 29,8 proc.

21:40 Jak głosowali Polacy? Podział na województwa

Foto: PAP

21:33 Szymon Hołownia: Musimy w drugiej turze dać szansę Rafałowi Trzaskowskiemu

- Okazuje się, że jeszcze nie tym razem, jeszcze nie teraz, ale jesteśmy w drodze, jesteśmy w momencie, w którym od naszej determinacji będzie zależało, czy wreszcie nastąpi w Polsce zmiana. Musimy w drugiej turze dać szansę Rafałowi Trzaskowskiemu – powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

21:32 Michał Płociński: Rafał Trzaskowski nagle przestał być faworytem wyścigu do Pałacu Prezydenckiego

Wygląda na to, że w wyborach prezydenckich 2025 prawica wręcz zdeklasowała resztę, a zsumowane głosy oddane na Karola Nawrockiego, Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna już na starcie dają kandydatowi PiS dużą przewagę na II turę - pisze Michał Płociński.

21:31 Donald Tusk: Zaczyna się gra o wszystko

21:24 Rafał Trzaskowski: Dużo pracy przed nami. Potrzebna jest pełna determinacja

21:21 Karol Nawrocki: Zwyciężymy w tych wyborach, jesteśmy do tego gotowi

- Chcę podziękować milionom Polaków, którzy oddali na mnie swój głos. Milionom Polaków i Polek, którzy nie ulegli presji propagandy fałszu, kłamstwa, nie ulegli sile instytucji państwa Donalda Tuska, mieli siłę, odwagę, determinację, żeby oddać głos na swojego kandydata, Karola Nawrockiego - mówił kandydat Prawa i Sprawiedliwości.

Nawrocki mówił, że różnica głosów między nim a Rafałem Trzaskowskim jest „symboliczna”, a wynik jest „zbliżony do remisu”. W tym kontekście przypomniał Lecha Kaczyńskiego, który w 2005 roku przegrał I turę wyborów prezydenckich z Donaldem Tuskiem. - Po to, aby w sposób wyraźny, w II turze, zostać najlepszym prezydentem w historii III RP - mówił.

21:18 Michał Szułdrzyński: Niepokojący obraz nastrojów przed drugą turą wyborów prezydenckich

Zakończoną właśnie pierwszą turę wyborów prezydenckich można potraktować jako fotografię nastrojów społecznych. I z tej fotografii nie płyną wcale dobre wieści dla obozu rządzącego – komentuje Michał Szułdrzyński.

21:15 Marzena Tabor-Olszewska: Historyczne wybory 2025 - dwie kobiety w walce o prezydenturę

21:14 Magdalena Biejat: to najlepszy wynik Lewicy od lat

To najlepszy wynik lewicy od lat w wyborach prezydenckich. Zdecydowanie najlepszy wynik kobiety kandydującej na prezydenta RP – powiedziała Magdalena Biejat. Sondaż exit poll wskazuje, że kandydatka Lewicy zdobyła 4,1 proc. głosów.

21:11 Jaka była frekwencja?

Foto: PAP

21:10 Konfederacja: Najlepszy wynik w historii naszego środowiska

21:09 Michał Szułdrzyński: Czuć zmianę w powietrzu

21:07 Paweł Szefernaker: Pierwsza tura to dopiero początek

„Miliony Polaków chcą silnej, normalnej i bezpiecznej Polski, która będzie się rozwijać. Nie odpuszczamy! Walczymy o każdy głos! Nie zmarnujemy ani jednej godziny tej kampanii! Druga tura będzie nasza!” - napisał szef sztabu Karola Nawrockiego.

21:06 Wyniki wyborów - sondaż exit poll

Foto: PAP

21:04 Michał Płociński: Pierwszą turę wyborów zdecydowanie wygrywa prawica

21:02 Rafał Trzaskowski: Idziemy po zwycięstwo

- Mówiłem, że będzie bardzo blisko i jest bardzo blisko. Cieszę się, że wygrałem pierwszą turę, ale dużo przed nami. Potrzebna jest pełna determinacja. Potrzebne jest przekonywanie wszystkich. Jestem przekonany, że wygra cała Polska – mówił po zakończeniu głosowania Rafał Trzaskowski.

21:01 O czym świadczą wyniki I tury wyborów prezydenckich? - komentuje Artur Bartkiewicz

Z perspektywy II tury złą wiadomością dla Rafała Trzaskowskiego jest, jak wiele głosów oddano na kandydatów, których można określić mianem „kandydatów zmiany”. Prezydent Warszawy może być przed II turą pewny przejęcia jedynie wyborców Magdaleny Biejat i Szymona Hołowni, a to nie wystarczy, aby wygrać wybory. Wyborcy Grzegorza Brauna czy Marka Jakubiaka z pewnością go nie poprą, ale i wyborcy Sławomira Mentzena będą zapewne skłaniać się raczej ku kandydatowi PiS lub wyborczej absencji. Otwarte jest pytanie, jak zachowają się wyborcy Adriana Zandberga. Elektorat „zmiany” może bowiem głosować na kandydata PiS taktycznie, wbrew prezentowanym przez Nawrockiego poglądom, tylko po to, by doprowadzić do trzęsienia ziemi w polskiej polityce i przyspieszyć nowe rozdanie - pisze publicysta „Rzeczpospolitej”.

21:00 Koniec głosowania

Sondaż exit poll przygotowany przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu wskazuje, że w drugiej turze zmierzą się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki

20:55 Pięć minut do końca głosowania

O godzinie 21 poznamy pierwsze sondażowe wyniki exit poll

20:50 Jaka była frekwencja w poprzednich wyborach?

Foto: PAP

20:40 20 minut do końca pierwszej tury wyborów

Foto: PAP/Łukasz Szeląg

20:33 Po 1989 roku po raz ósmy wybieramy prezydenta w wyborach bezpośrednich

Pierwsze takie wybory odbyły się w 1990 roku.

20:30 Za pół godziny wszystko ma być jasne

Tuż po zamknięciu lokali wyborczych podamy sondażowe wyniki wyborów prezydenckich. Przekażemy dane dwóch sondaży exit poll - badania przygotowanego przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu oraz sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla Telewizji Republika.

19:50 Nieco ponad godzina do zakończenia ciszy wyborczej

Do zamknięcia lokali wyborczych pozostało 70 minut. O godz. 21:00 podamy wyniki sondaży exit poll.

19:25 Rekordowa frekwencja w Krynicy Morskiej

Do godz. 17:00 w Krynicy Morskiej, gdzie jest 2169 uprawnionych do głosowania, wydano 1601 kart do głosowania, co oznacza, że frekwencja w tej miejscowości wyniosła 73,81 proc. i była najwyższa w Polsce.

19:02 Jak wygląda frekwencja w poszczególnych województwach?

Z danych PKW wynika, że najwyższą frekwencję odnotowano do tej pory w województwach mazowieckim (2,26 mln osób, 54,97 proc.) i małopolskim (1,37 mln, 52,89 proc.), zaś najmniejszą - w województwach opolskim (0,3 mln wyborców, 43,22 proc.) i lubuskim.

Frekwencja w wyborach prezdydenckich z 18 maja w poszczególnych województwach na godzinę 17 (MAPA) Foto: PAP

18:43 Znamy najnowsze dane o frekwencji

Państwowa Komisja Wyborcza podała najnowsze dane o frekwencji, z których wynika, że w wyborach zagłosowało więcej osób niż o tej same porze podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich w 2020 r.

18:20 Polacy głosują za granicą

18:01 Magdalena Biejat zagłosowała

Kandydatka Lewicy Magdalena Biejat zagłosowała w jednym z lokali wyborczych w Warszawie

Wybory prezydenckie. Magdalena Biejat w lokalu wyborczym Foto: PAP/Paweł Supernak

17:34 Są przypadki łamania ciszy wyborczej

Policja poinformowała, że od początku okresu obowiązywania ciszy wyborczej odnotowano 202 przypadki jej naruszenia. Policja zaapelowała o przestrzeganie przepisów związanych z wyborami oraz o zgłaszanie naruszeń.

17:00 Cztery godziny do końca głosowania.

W całym kraju trwa pierwsza tura wyborów prezydenckich. Do głosowania uprawnionych jest prawie 29 milionów osób. Przypominamy, że lokale wyborcze będą otwarte do godz. 21:00, czyli jeszcze przez cztery godziny.

Kobieta głosująca w jednym z lokali wyborczych w Warszawie Foto: REUTERS/Kasia Strek

Mężczyzna oddaje głos w wyborach prezydenckich Foto: REUTERS/Kasia Strek

16:34 Incydent w lokalu wyborczym w Warszawie

W lokalu wyborczym przy ul. Otwockiej 3 (Praga Północ) w Warszawie pojawił się zapach przypalonego papieru, co spowodowało interwencję straży pożarnej. Na czas działań służb głosowanie zostało chwilowo wstrzymane. Strażacy nie stwierdzili oznak pożaru, a po kontroli lokal wznowił pracę.

16:01 Śmierć w lokalu wyborczym w Bielsku-Białej

W lokalu wyborczym na osiedlu Złote Łany w Bielsku-Białej zasłabł 84-letni mężczyzna, którego mimo reanimacji nie udało się uratować. Wcześniej podobna sytuacja miała miejsce w Szczecinie, gdzie po zasłabnięciu zmarła głosująca seniorka.

15:34 Komunikat Google w sprawie ciszy wyborczej

„W nawiązaniu do dyskusji o pojawiających się online reklamach podczas ciszy wyborczej, potwierdzamy, że Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Rafała Trzaskowskiego wstrzymał kampanię 16 maja” – czytamy we wpisie, opublikowanym w niedzielę na polskim koncie Google na X.



15:06 W Toruniu głosy oddał Sławomir Mentzen z małżonką

Sławomir Mentzen z żoną Agnieszką głosowali w lokalu wyborczym w Toruniu. Towarzyszyły im dzieci.

Foto: PAP/Tytus Żmijewski

14:54 Prezydent Duda głosował w Rzymie

Prezydent RP Andrzej Duda wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą oddali głosy w lokalu wyborczym w Instytucie Polskim w Rzymie. Przebywają tam z powodu mszy inauguracyjnej papieża Leona XIV.

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

14:32 Agresywny wyborca ugryzł członka komisji

Do godz. 10 odnotowano cztery przestępstwa i 69 wykroczeń oraz 66 wykroczeń w trybie wyborczym, poinformował przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. W okręgu Bielsko-Biała do lokalu wyborczego wtargnął agresywny mężczyzna, który wywołał awanturę i ugryzł członka komisji w przedramię. Mężczyzna został obezwładniony przez policjantów, a czynności w jego sprawie są prowadzone w kierunku naruszania nietykalności cielesnej członka komisji.

14:10 W Warszawie głosował Jarosław Kaczyński

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oddał głos w lokalu wyborczym na warszawskim Żoliborzu.

Foto: PAP/Tomasz Gzell

13:37 PKW o frekwencji na godzinę 12.00

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że liczba osób uprawnionych do głosowania w wyborach wyniosła 28 302 742 osób. Frekwencja na godzinę 12.00 wyniosła 20,28 proc.

Najwyższa frekwencja była w województwie małopolskim, a najniższa w województwie opolskim.

13:30 Konferencja prasowa PKW

13:28 Rodzina Nawrockich głosowała w Gdańsku

Prezes IPN Karol Nawrocki z żoną Martą głosowali w jednym z lokali wyborczych w Gdańsku. Towarzyszyły im dzieci.

Foto: PAP/Adam Warżawa

13:23 W Warszawie głosowali Rafał Trzaskowski z małżonką

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z żoną Małgorzatą głosowali w lokalu wyborczym w Warszawie.

Foto: PAP/Piotr Nowak

13:09 Głosy oddali Szymon Hołownia z żoną

Przewodniczący Trzeciej Drogi Szymon Hołownia z żoną Urszulą głosowali w lokalu wyborczym w Otwocku.

Foto: PAP/Leszek Szymański

12:49 Starsza pani zmarła w lokalu wyborczym w Szczecinie

W jednym z lokali wyborczych w Szczecinie zasłabła seniorka. Podjęto reanimację, ale niestety kobieta zmarła. Na czas akcji ratunkowej przerwano głosowanie. Potem lokal wyborczy przeniesiono zastępczego pomieszczenia. Wybory nie zostały przerwane, nie będzie więc konieczności przedłużenia tam głosowania, poinformował Rafał Tkacz, szef Krajowego Biura Wyborczego.

12:15 Po ile hantle i Prince Polo? Cisza wyborcza na bazarku

O północy z piątku na sobotę wybuchła w Polsce cisza wyborcza. Część Polaków potraktowała to jako wystrzał na linii startowej – rozpoczął się bieg po puchar w łamaniu przepisów prawa wyborczego. Pierwszy na metę dobiegł, zaskakująco szybko, bo już w sobotni poranek, wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Pałeczka jest jednak nadal w grze, choć Polacy obserwujący ten wyścig z trybun mają – jak się okazuje – o wiele poważniejsze podejście do instytucji ciszy wyborczej – komentuje Jan Skoumal.

11:42 Głosował premier Donald Tusk z małżonką

Premier Donald Tusk z żoną Małgorzatą oddali głosy w lokalu wyborczym w Sopocie.

Foto: PAP/Marcin Gadomski

11:16 Przewodniczący PKW o ściętych rogach kart do głosowania

Przewodniczący PKW otrzymał informację z Obwodowej Komisji Wyborczej w Tarnowie, że część wyborców uznała, że karty do głosowania zostały sfałszowane, ponieważ miały ścięty górny róg. - Prawy górny róg karty do głosowania jest we wszystkich kartach ścięty. Jest to element ułatwiający dla wyborców, którzy używają nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a - wyjaśnił Marciniak.

10:41 Adrian Zandberg oddał głos

Kandydat Partii Razem Adrian Zandberg głosuje w jednym z lokali wyborczych w Warszawie. Towarzyszyła mu rodzina.

Foto: PAP/Marcin Obara

09:48 Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: W pierwszych godzinach głosowania nie odbyło się nic, co mogłoby przedłużyć głosowanie

- O godzinie 7:00 zostały otwarte obwodowych komisji wyborczych. Rozpoczęło się głosowanie w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – oznajmił Sylwester Marciniak. - Początek głosowania o godzinie 7:00 odbył się bez żadnych incydentów. Żadna z Okręgowych Komisji Wyborczych nie zgłosiła do Państwowej Komisji Wyborczej, by jakiś lokal nie został otwarty o czasie.

09:31 Państwowa Komisja Wyborcza: Początek głosowania bez żadnych incydentów

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała podczas konferencji prasowej, że wybory prezydenckie rozpoczęły się punktualnie, zgodnie z planem i nie było żadnych incydentów.

08:45 Lech Wałęsa zagłosował w wyborach prezydenta RP

Były prezydent Lech Wałęsa głosował w lokalu wyborczym na Uniwersytecie Gdańskim.

Głosuje Lech Wałęsa Foto: PAP/Adam Warżawa

07:47 W wielu zagranicznych punktach wyborczych głosowanie zaczęło się wcześniej

Polacy oddają głosy także za granicą, zgodnie z miejscowym czasem. Punkty wyborcze w USA już zostały zamknięte. Głosowanie w Dubaju trwa nadal.

Komisja wyborcza w Dubaju Foto: Fotorzepa/Magdalena Kowalczyk

Głos oddany Foto: Fotorzepa/Magdalena Kowalczyk

07:14 Kiedy poznamy wyniki I tury wyborów prezydenckich?

Tuż po zamknięciu lokali wyborczych poznamy wyniki badania exit poll przeprowadzonego przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu. Kilka godzin później podane zostaną wyniki badania late poll, a nad ranem badanie late poll zostanie zaktualizowane. Oficjalne wyniki wyborów możemy poznać dopiero we wtorek rano.



07:09 Zdecydowana większość Polaków popiera obowiązywanie w Polsce ciszy wyborczej w obecnej formule

Tak wynika z sondażu SW Research dla rp.pl.

07:06 PKW zaplanowała na 18 maja cztery konferencje prasowe

Konferencje zaplanowano na godziny 10.00, 13.30, 18.30 i 22.00. W czasie trwania głosowania PKW będzie podawać dane o cząstkowej frekwencji wyborczej.



07:01 Jakiej frekwencji możemy się spodziewać?

Frekwencja w wyborach prezydenckich w Polsce po 1990 roku wahała się od 48,96 proc. (I tura w wyborach z 2015 roku) do 68,23 proc. (II tura w wyborach z 1995 roku). Najwyższą frekwencję w wyborach organizowanych w Polsce po 1990 roku zanotowano w wyborach parlamentarnych z 2023 roku, gdy do urn poszło 74,38 proc. Polaków.



07:00 Lokale wyborcze zostały otwarte

Rozpoczyna się I tura wyborów prezydenckich.



06:53 Do godziny 21 w Polsce trwa cisza wyborcza

Cisza wyborcza obowiązuje od północy 17 maja. W czasie jej trwania nie można prowadzić agitacji na rzecz żadnego z kandydatów, ani podawać wyników sondaży wyborczych, bądź prognozowanych wyników wyborów. Za złamanie ciszy wyborczej jeśli chodzi o podawanie sondaży grozi grzywna w wysokości do miliona złotych.



06:51 Jak oddać ważny głos?

Każdy wyborca otrzyma w lokalu wyborczym kartę do głosowania z 13 nazwiskami kandydatów na prezydenta. Aby oddać ważny głos musi postawić znak „X” w kratce znajdującej się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Jeśli nie postawi znaku „X” przy żadnym kandydacie, albo postawi znak „X” przy więcej niż jednym kandydacie, jego głos zostanie uznany za nieważny.



06:49 Prawo do udziału w wyborach ma 28 943 594 Polaków

Takie dane podał na piątkowej konferencji prasowej szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.