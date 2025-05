Wybory prezydenckie 2025: Czym jest cisza wyborcza? Co jest w jej trakcie zakazane?

Co oznacza cisza wyborcza? Co jest w tym czasie zakazane?

W czasie ciszy wyborczej zabroniony jest jakikolwiek rodzaj agitacji politycznej. Zgodnie z założeniami ma to być okres, w którym wyborcy będą mieli czas na spokojne zastanowienie się nad wyborem. Cisza wyborcza obowiązuje nie tylko polityków, ale również media i samych obywateli. Podczas ciszy wyborczej zakazane są wszelkie wystąpienia polityczne, manifestacje, audycje radiowe i telewizyjne oraz publikacje w prasie i w internecie z udziałem kandydatów lub na ich temat. Zabronione jest również wywieszanie plakatów wyborczych i publikowanie sondaży i prognoz wyborczych. Zakaz nawoływania do głosowania na konkretnego kandydata i podawania wyników sondaży i prognoz dotyczy również mediów społecznościowych.

Naruszenia ciszy wyborczej nie stanowi natomiast samo zachęcanie do udziału w wyborach, o ile nie ma na celu przekonywania do głosowania na konkretnego kandydata. Wyjątkiem jest zachęcanie lub zniechęcanie do udziału w referendum, ponieważ w tym przypadku to frekwencja decyduje o tym, czy głosowanie jest wiążące.

Złamanie ciszy wyborczej. Jakie grożą za to kary?

Złamanie ciszy wyborczej może mieć bardzo poważne konsekwencje. Najsurowsze kary finansowe grożą za publikację sondaży lub prognoz wyborczych. Kodeks wyborczy przewiduje za to grzywnę w wysokości od 500 tysięcy do 1 miliona złotych. Za agitację w czasie ciszy wyborczej grozi kara grzywny do 5 tysięcy złotych.

Przypadki naruszenia ciszy wyborczej należy zgłaszać policji. O tym, czy doszło do złamania zakazu, decydują organy ścigania i sąd. Agitacja wyborcza w czasie ciszy wyborczej jest traktowana jako wykroczenie, natomiast podawanie do publicznej wiadomości wyników sondaży i przewidywanych wyników wyborów - jako przestępstwo.

Cisza wyborcza obowiązuje nie tylko w Polsce. Jak wygląda w innych krajach?

Cisza wyborcza funkcjonuje w Polsce od 1990 roku. Od lat toczy się dyskusja dotycząca jej zasadności. Zakaz agitacji wyborczej obowiązuje w wielu krajach Europy. Na przykład w Niemczech i na Węgrzech jest krótsza i obowiązuje tylko w dniu wyborów. We Francji i w Grecji trwa tyle samo, co w Polsce. W Hiszpanii, we Włoszech i w Turcji jest dłuższa. Natomiast w Wielkiej Brytanii, Austrii, Danii, Szwecji czy Finlandii nie ma jej wcale.