Odrębne obwody głosowania tworzone są w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką.

Gdzie głosować? Jakie znaczenie ma wpis do rejestru wyborców?

W stałych obwodach głosowania głosują wyborcy zameldowani na pobyt stały oraz wyborcy wpisani do tego obwodu na podstawie złożonego wcześniej wniosku o ujęcie w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania. Swój wpis do Centralnego Rejestru Wyborców można sprawdzić przez internet (za pomocą aplikacji mObywatel lub na stronie gov.pl) lub w swoim urzędzie gminy.

Osoby, które w dniu głosowania będą znajdować się poza miejscem swojego stałego pobytu (poza miejscem, w którym są wpisane do rejestru wyborców), również mogą oddać swój głos. Warunek? Przed wyborami, z odpowiednim wyprzedzeniem, muszą złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. Wniosek taki można złożyć np. za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Wyborca może też złożyć pisemny wniosek w urzędzie gminy, w której będzie przebywać w dniu wyborów. Inna metoda to złożenie wniosku o zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie gminy. Dzięki zaświadczeniu można zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą.

Jak znaleźć swój lokal wyborczy?

Każdy obwód wyborczy ma swoją obwodową komisję wyborczą, a każda komisja – swój lokal. Lokal obwodowej komisji wyborczej to właśnie to, co nazywamy lokalem wyborczym. Warto pamiętać, że jeden lokal może być siedzibą więcej niż jednej komisji wyborczej. Żeby zagłosować w wyborach, trzeba udać się do lokalu wyborczego właściwego dla miejsca, w którym jesteśmy wpisani do rejestru wyborców lub miejsca, w którym przebywamy (o ile mamy zaświadczenie o prawie do głosowania).

Na stronie internetowej wybory.gov.pl w zakładce „Wyszukiwarka obwodów” zamieszczono wszystkie siedziby obwodowych komisji wyborczych w kraju oraz za granicą. Informacje o siedzibach komisji można znaleźć również na stronach internetowych urzędów gmin i miast. Można również zapytać o to bezpośrednio w urzędzie. Dane komisji wyborczych znajdują się również w aplikacji mObywatel. We wszystkich tych miejscach podany jest numer komisji, jej granice (czyli np. nazwa ulicy i numery bloków) oraz adres, pod który trzeba się udać żeby oddać głos.