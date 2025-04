Wybory prezydenckie 2025: Jak głosować za granicą?

Natomiast aby otrzymać za granicą zaświadczenie o prawie do głosowania, należy najpóźniej w trzecim dniu przed dniem wyborów, czyli do 15 maja do właściwego terytorialnie konsula złożyć papierowy wniosek opatrzony własnoręcznym podpisem. Trzeba przy tym pamiętać, że otrzymanie zaświadczenia o prawie od głosowania uniemożliwia złożenie wniosku o ujęcie w spisie wyborców. Zaświadczenie to daje bowiem możliwość głosowania w dowolnym obwodzie w kraju i za granicą.

Głosowanie za granicą w II turze wyborów prezydenckich: Ważne terminy

Osoba, która nie wzięła udziału za granicą w I turze wyborów prezydenckich, będzie mogła w przypadku II tury złożyć wniosek o ujęcie w spisie wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą. Będzie miała na to czas do 27 maja.

Ponadto wszystkie osoby, które przed I turą wyborów prezydenckich zostaną ujęte w spisie wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą, pozostaną w nim w przypadku II tury wyborów. W tej sytuacji, aby głosować w innym obwodzie, w tym w miejscu stałego zamieszkania, osoby te będą musiały złożyć jeden z poniższych wniosków:

o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania – do konsula lub w dowolnie wybranym urzędzie gminy, najpóźniej do 29 maja;

o ujęcie w spisie wyborców – do właściwego konsula, najpóźniej do 27 maja;

o zmianę miejsca głosowania – do właściwego urzędu gminy, najpóźniej do 29 maja.

eWybory: Co to za usługa?

eWybory to usługa elektroniczna uruchomiona 9 kwietnia i umożliwiająca wyborcom za granicą zgłoszenie się do spisu wyborców bez konieczności wychodzenia z domu. Mogą to zrobić do 13 maja. Aby skorzystać z usługi, nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego, zaufanego czy kwalifikowanego.