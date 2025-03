Wybory 2025. Magdalena Biejat: Kim jest kandydatka Lewicy na prezydenta?

Zaznaczyła, że kierunki wyznaczone w trakcie prezydentury będą mieć konsekwencje przez pokolenia. Zamierza zagwarantować politykę opartą na sprawiedliwości, solidarności i demokracji.

– Z niepokojem patrzę na to, jak wszyscy kandydaci w tych wyborach prezydenckich chcą się upodabniać do Donalda Trumpa. Ja będę w tej sprawie iść pod prąd. Administracja Trumpa to ucieleśnienie tego, z czym walczę – polityki opartej na strachu, manipulacji i uprzywilejowaniu najbogatszych kosztem zwykłych ludzi – powiedziała kandydatka Lewicy podczas swojego wystąpienia.

Czytaj więcej Polityka Magdalena Biejat: Niech Elon Musk wytłumaczy się z upadku szczątków rakiety Falcon 9 w Polsce „Gdyby to była rakieta należąca do innego państwa, jego ambasador byłby już na dywaniku” – oceniła Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu i kandydatka Lewicy na prezydenta RP, komentując doniesienia o upadku szczątków rakiety Falcon 9 na teren Polski.

Biejat nie wyobraża sobie również, by część Europy, w której znajduje się także Polska, stała się strefą rosyjskich wpływów, a bezpieczeństwo naszego kraju stało się przedmiotem negocjacji z Władimirem Putinem. Kandydatce zależy na budowaniu silnych sojuszy i dbaniu o nie. Dotrzymywanie zobowiązań i zacieśnianie współpracy z zagranicznymi partnerami to ważna kwestia, ale – jak podkreśla – „nigdy z pozycji kolan”.

Poruszona została również kwestia układu sił w Europie. Zdaniem Biejat, w czasie gdy Francja i Niemcy przestają być politycznym i gospodarczym motorem Europy, należy wziąć sprawy w swoje ręce. Europa potrzebuje bowiem wzmocnienia sojuszu, ponieważ państwa członkowskie więcej łączy, niż dzieli.

Kandydatka Lewicy odniosła się też do kwestii cen energii: – Ważnym celem jest obniżanie cen energii, ale bez odchodzenia od kwestii klimatycznych. Nie uciekniemy z pułapki luki energetycznej i drożejącego prądu, jeśli nie przekonamy Unii Europejskiej, że pomoc publiczna dla elektrowni atomowych to dzisiaj konieczność, a najważniejsze – to polska racja stanu – podkreśliła.