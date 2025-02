Magdalena Biejat: Niech Elon Musk wytłumaczy się z upadku szczątków rakiety Falcon 9 w Polsce

Do zdarzenia odniosła się również Magdalena Biejat, kandydatka Lewicy na prezydenta. „Zamiast szukać winnych w naszych służbach, powinniśmy domagać się wyjaśnień od Elona Muska” – napisała w serwisie X. „Gdyby to była rakieta należąca do innego państwa, jego ambasador byłby już na dywaniku” – zwróciła uwagę.

„Skoro Musk chce pouczać Europę, niech teraz sam się wytłumaczy. Bycie miliarderem nie zwalnia z odpowiedzialności” – napisała Magdalena Biejat.