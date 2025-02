Magdalena Biejat: Donald Trump zaczyna coraz mocniej mówić językiem Władimira Putina

Senator Lewicy zwróciła uwagę, że w negocjacjach w Rijadzie ze strony amerykańskiej „biorą udział ludzie, którzy nie mają doświadczenia dyplomatycznego, którzy nie znają Rosji”. – Nie słucha się Ukrainy, nie słucha się Europy i Stany Zjednoczone będą z tego powodu mieć same problemy. Bo to jest jasny sygnał, który się wysyła nie tylko Putinowi, ale również Chinom, również różnym watażkom i dyktatorom na świecie, że od tej pory panuje, nomen omen, wolna amerykanka – stwierdziła.



„To jest polska racja stanu”. Magdalena Biejat o rozmowach pokojowych ws. Ukrainy

Magdalena Biejat oceniła, że „konieczne jest wypracowanie alternatywnego planu pokojowego, który przyjdzie z Europy”. – Mam nadzieję, że kolejny szczyt w Paryżu, który został zapowiedziany przez Emmanuela Macrona, będzie krokiem w kierunku wypracowania tego projektu”. – Nie może dojść do żadnych rozmów pokojowych, do żadnych ustaleń, bez udziału Ukrainy i Europy. To jest polska racja stanu. To jest kwestia bezpieczeństwa Europy. To jest kwestia stabilizacji naszego regionu i bez tego nie może być żadnych rozmów – podkreślała.



– Oczywiście, mamy dysproporcję pomiędzy wsparciem ze strony Stanów Zjednoczonych a Unii Europejskiej, ale UE też ma swoje karty przetargowe – zaznaczyła Biejat. – Donald Trump ewidentnie chce zrobić interes z Ukrainą, jest zainteresowany złożami metali ziem rzadkich. Zależy mu na tym, żeby była jakaś współpraca z Unią. Czas więc, żeby zaczął z Unią rozmawiać. Mówi o tym, że chce, żeby to Europa wysłała siły pokojowe na teren Ukrainy. No to czas, żeby zaczął Ukrainą i z Europą rozmawiać, bo nie będzie takiego układu i na to nikt się nie zgodzi, że europejscy żołnierze będą bronić dealu, który sobie Donald Trump chce ubić kosztem Ukrainy, kosztem jej gospodarki, kosztem stabilizacji naszego regionu – przekonywała senator.



Pytana o możliwość wysłania polskich żołnierzy w ramach misji pokojowej na Ukrainę Magdalena Biejat oceniła, że „powinniśmy przede wszystkim doprowadzić do wypracowania konkretnego planu pokojowego i od niego uzależniać zaangażowanie polskich i jakichkolwiek innych sił”. – To prawda, że dla krajów, które stanowią wschodnią flankę NATO i wschodnią flankę Unii Europejskiej, jest to trudna decyzja – dużo trudniejsza niż dla krajów, które są bardziej oddalone od Rosji czy Białorusi. Natomiast dzisiaj najważniejsze jest wypracowanie tego planu i dopiero potem ustalenie, które wojska gdzie mają być zaangażowane. Polska na pewno musi pozostać ważnym hubem dla działań i operacji pokojowej w Ukrainie, i powinna ten proces aktywnie wspierać – dodała.



Magdalena Biejat wzywa do „większej asertywności” wobec USA

– Ja oczekuję też większej asertywności wobec Stanów Zjednoczonych. Czas, kiedy Stany Zjednoczone były naszym sojusznikiem, na którym zawsze można było polegać, partnerem, z którym można było prowadzić rozmowy dyplomatyczne, do których wszyscy byliśmy przyzwyczajeni, się skończył. Czas przestać wierzyć w to, że kiedy będziemy mili dla Stanów Zjednoczonych i dalej na nich opierali naszą współpracę, to wszystko będzie dobrze. Nie będzie. Donald Trump bardzo jasno komunikuje, gdzie leżą jego interesy, gdzie leży jego zainteresowanie. Nie jest nim Polska dzisiaj – podsumowała Magdalena Biejat.