Marek Jakubiak: Kim jest kandydat w wyborach prezydenckich 2025?

Marek Jakubiak: Główne założenia programu wyborczego

Marek Jakubiak swój start w wyborach prezydenckich 2025 ogłosił 28 października 2024 roku w Telewizji Republika. Stwierdził wówczas:

- Jestem gotów wziąć odpowiedzialność za losy Polski. I dla co niektórych to nie będą łatwe losy. Natomiast z całą pewnością miejsce Polaków jest w Polsce, a Polski miejsce jest w Europie […] Idę po to, żeby pozbyć się całego bagażu wrogów tego narodu i wrogów naszej ojczyzny. Polska, która do niedawna biła rekordy we wszystkich sondażach, dzisiaj podupada i dziś potrzebny jest twardy prezydent i takim będę.

Marek Jakubiak odniósł się do swojego startu w wyborach prezydenckich w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem w programie „Rzecz o Polityce” w październiku 2024 roku:

- Jako kandydat na prezydenta muszę powiedzieć, że okrągły stół nadal istnieje; choć mam złe skojarzenia z tym meblem, to jednak dziś byłby on bardzo potrzebny do wybudowania nowej konstytucji.

Jakubiak w tym samym programie dodał także: - Powinniśmy wrócić do trójpodziału władzy i prezydent Rzeczpospolitej musi to zainicjować. Odebrałbym ministerstwom inicjatywę ustawodawczą. Tylko prezydent, posłowie i obywatele mieliby taką inicjatywę. Ministerstwa powinny wykonywać to, co władza ustawodawcza uchwala. Poseł może być jedynie posłem albo do widzenia. Minister nie może być posłem, nie mogą być sekretarze czy podsekretarze stanu.

Do kwestii kandydowania na prezydenta Marek Jakubiak odniósł się także w programie „Gość Wydarzeń” w Polsat News w grudniu 2024 roku. Przyznał, że „[…] startuję na prezydenta, bo mnie naród poprosił. […] Jak będę prezydentem, to zrównoważymy Polskę. Przede wszystkim musimy doprowadzić do wcześniejszych wyborów”.