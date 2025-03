Sondaż: 69 proc. badanych deklaruje, że na pewno zagłosują w wyborach prezydenckich

69 proc. uczestników sondażu deklaruje, że na pewno wezmą udział w wyborach prezydenckich. 18 proc. twierdzi, że raczej wezmą udział w wyborach. Głosowanie zdecydowanie odrzuca 5 proc. badanych, a 4 proc. raczej nie wybiera się do urn. 4 proc. badanych nie wie, czy wezmą udział w wyborach.

Najbliższe wybory prezydenckie odbędą się w Polsce 18 maja, a ich ewentualna II tura zaplanowana jest na 1 czerwca. Do drugiej tury dojdzie, jeżeli w I turze żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy oddanych głosów. Jak dotąd PKW zarejestrowała 37 komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta. Aby wystartować w wyborach każdy z nich, po zarejestrowaniu komitetu, musi zebrać 100 tys. podpisów pod swoją kandydaturą. Kandydaci mają na to czas do 4 kwietnia, do godziny 16:00.